Amazon | troppi somministrati | l' Ispettorato del lavoro chiede di assumere

Ispettorato del Lavoro contro Amazon : “Troppi interinali - ora deve assumere 1300 lavoratori” : L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rilevato il superamento delle quote per l'utilizzo di lavoratori somministrati, ha chiesto ad Amazon di stabilizzare 1300 persone mediante assunzione: "È stato contestato all'azienda di aver utilizzato, nel periodo da luglio a dicembre 2017, i lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato".Continua a leggere

Amazon non ammette clienti 'capricciosi' - chiusi i profili di chi fa troppi resi Video : Sembrava fosse una misura 'punitiva' limitata agli Stati Uniti. E invece anche in Italia Amazon, la più grande piattaforma di acquisti on line [Video], ha iniziato ad applicare una sorta di 'legge del taglione': cancella senza alcun preavviso i profili di utenti che commettono il peccato di fare troppi 'resi' di articoli ordinati. Chi è considerato un acquirente volubile viene bannato in maniera permanente. Ed è successo anche per pochi articoli ...

Amazon espelle chi fa troppi resi : ecco i casi italiani : Anche in Italia Amazon ha espulso diversi utenti per aver restituito troppi articoli acquistati. Questa è la motivazione ufficiale che, però, diversi lettori di Repubblica contestano. Dopo l'articolo ...

Amazon : attenti a restituire troppi oggetti. Potrebbe costarvi la chiusura dell’account : Nelle ultime settimane Amazon è finita di nuovo al centro delle cronache, in Italia, per l’importante accordo raggiunto con i lavoratori del centro di Castel San Giovanni, che porterà a maggiori tutele a seguito dello sciopero organizzato verso la fine del 2017 in occasione del periodo di sconti del Black Friday. Adesso, invece, torniamo a parlare del colosso dell’e-commerce per un’altra questione, molto delicata, che riguarda ...

Amazon espelle gli utenti che restituiscono troppi articoli : Non prendiamo mai queste decisioni alla leggera, ma con oltre 300 milioni di account attivi dei nostri clienti in tutto il mondo, adottiamo misure appropriate per proteggere l'esperienza di tutti i ...

Amazon cancella l'account di chi fa troppi resi : Amazon ha cancellato diversi account di utenti, colpevoli di aver restituito troppi pacchi, acquistati dal colosso dell'e-commerce.Il Corriere della Sera racconta che alcuni utenti si sono visti cancellare il proprio account all'improvviso, senza ricevere nessuna spiegazione in merito, se non l'arrivo di una mail che chiede informazioni sui numerosi resi. Amazon, uno dei precursori del commercio on line, aveva adottato, fin dall'inizio, la ...