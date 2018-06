Amazon nel mirino dell’Ispettorato del lavoro | “Deve assumere 1308 lavoratori precari” 

Amazon sbarca nel mondo del calcio : trasmetterà la Premier League : Teleborsa, - Continuano ad espandersi nei settori più disparati le attività di Amazon . Il colosso dell'e-commerce ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere alcuni match della Premier ...

Amazon - accordi con i sindacati : nuovi turni nel magazzino dello sciopero del Black Friday : Amazon scende a patti con i sindacati italiani nel magazzino di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Il colosso dell’ecommerce ha siglato un accordo per riorganizzare i turni di lavoro nel più grande impianto logistico in Italia. Dal prossimo 17 giugno cambierà la gestione degli orari per i 1.656 dipendenti diretti del magazzino piacentino, finito nei mesi scorsi al centro dello sciopero del Black Friday. Le rappresentanze di ...

Springer e Amazon - prove di alleanza nel futuro dei media : La sua visione della nuova economia, tutt'altro che tecnofoba, potrebbe definirsi, abusando di una formula molto in voga "La rete con le caratteristiche tedesche". La stranacoppia La prima ...

Arrested Development : Jeffrey Tambor confermato nella stagione 5 dopo l'addio ad Amazon : Mentre negli ultimi giorni la quarta stagione, la prima prodotta dal servizio di video in streaming dopo la cancellazione alla FOX, è stata ripubblicata in una versione "remix" al fine di rendere la ...

Amazon Go : ecco come ti rubo la merce nel supermercato senza cassieri : Vi ricordate Amazon Go , il progetto lanciato qualche anno da Jeff Bezos per un mondo più rapido ed automatizzato , vedi qui , ? ecco, sembra che la sicurezza non sia proprio il suo punto forte. Basta chiedere a Sebastian Linus . Il noto youtube r americano ha dimostrato quanto ...

Amazon rilancia nel Milanese : oltre 100 posti di lavoro nel nuovo deposito di Buccinasco : Il colosso delle vendite on line sta mettendo a punto la ristrutturazione di un capannone da 10mila metri quadrati per una maggiore velocità nello smistamento...