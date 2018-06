Amazon Italia | gli ispettori del lavoro ordinano l’assunzione di 1 300 precari

Amazon Prime Music sbarca in Italia : 40 ore mensili di brani gratis per gli abbonati : Amazon sbarca i Italia per continuare l'opera di sfida a Spotify e Apple. Si, nei cellulari degli Italiani arriva Prime Music, una raccolta Musicale di canzoni da ascoltare online o offline se si dispone di un conto Prime. Si tratta di uno dei numerosi servizi online per i clienti Amazon, nato per rafforzare il potere di Music Unlimited, gia' lanciato lo scorso 2017. Ovviamente si tratta di un servizio altamente concorrenziale, e per sommi capi ...

I tre speaker Amazon Echo sbarcano in Francia : preordini partiti - spedizioni (anche in Italia) dal 13 giugno : Il 13 giugno inizieranno le prime consegne sul suolo francese dei tre speaker intelligenti facenti parte della gamma Amazon: Echo Dot, Echo ed Echo Spot L'articolo I tre speaker Amazon Echo sbarcano in Francia: preordini partiti, spedizioni (anche in Italia) dal 13 giugno proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Music - arriva in Italia lo streaming musicale : Continuano a crescere i servizi che Amazon dedica ai suoi clienti Prime: è stato annunciato in queste ore infatti l’arrivo anche in Italia di Amazon Prime Music, il servizio che consente di accedere a oltre 2 milioni di brani, da ascoltare in streaming o disponibili per il download. Il servizio sarà disponibile senza costi aggiuntivi per coloro che hanno già un abbonamento Prime e si affiancherà in modo indipendente al già esistente ...

Amazon - Coldiretti : spesa online per 2 italiani su 3 : Più di 2 italiani su tre (67%) hanno “visitato” un negozio on line mentre oltre la metà (53%) ha acquistato un prodotto o un servizio in rete. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sul rapporto Digital 2018 per verificare l’impatto dell’e-commerce in Italia, dopo che Amazon, il principale operatore mondiale degli acquisti on line, ha raggiunto per la prima volta gli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, unendosi a Apple ...

Clamorosi risvolti sul caso furto dati Facebook in Italia : coinvolte Apple - Samsung e Amazon : Ci sono risvolti davvero incredibili dietro il caso del presunto furto dati Facebook in Italia, dopo le notizie ormai note a tutti che abbiamo condiviso con voi nelle ultime settimane anche se queste pagine e le relative azioni intraprese dagli utenti che si sono sentiti scippati della propria privacy. A quanto pare, infatti, la questione che già di suo ha fatto discutere molto di recente non sarebbe così circoscritta come ci si poteva aspettare ...

Amazon espelle chi fa troppi resi : ecco i casi italiani : Anche in Italia Amazon ha espulso diversi utenti per aver restituito troppi articoli acquistati. Questa è la motivazione ufficiale che, però, diversi lettori di Repubblica contestano. Dopo l'articolo ...

Amazon Prime Reading è arrivato in Italia : Da mercoledì 30 maggio è attivo in Italia Prime Reading, un nuovo servizio per gli abbonati ad Amazon Prime che permette di accedere liberamente a un catalogo di e-book senza costi aggiuntivi rispetto al canone annuale (che da aprile costa 36 The post Amazon Prime Reading è arrivato in Italia appeared first on Il Post.

Amazon Prime Reading : ebook Kindle gratis anche in Italia : Come prevedibile, dopo l’aumento di prezzo deciso un paio di mesi fa per gli abbonati Italiani (da 19,99 a 36 euro) cominciano ad arrivare nuovi servizi. L’offerta, insomma, segue l’impennata di Prime, la modalità per le consegne illimitate e senza costi aggiuntivi in un giorno su oltre due milioni di prodotti e in 2 o 3 giorni su molti altri milioni. Stavolta si tratta di Prime Reading. Il pacchetto, nel quale sono già compresi servizi di ...

Amazon lancia Reading in Italia : libri gratis per gli abbonati Prime : Accedere a un catalogo da centinaia di libri grazie al proprio abbonamento 'Prime'. Amazon porta anche in Italia Prime Reading, un nuovo servizio che offre agli abbonati l'accesso gratuito a volumi ...

Guida all’acquisto di OnePlus 6 : prenotazioni attive su Amazon Italia : Siete già innamorati pazzi di OnePlus 6? Sappiate non potrà essere vostro prima del 22 maggio, anche se potete iniziare a prenotarlo, essendo il device già comparso sulle pagine di Amazon Italia. Il prezzo resta quello confermato ieri in sede di presentazione: modello da 6GB di RAM e 64GB di memoria interna al costo di 519 euro, e quello da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione vostro con un esborso pari a 569 euro. Ci teniamo a ...

Amazon Tax : adesso è legge in Usa - cosa cambia per gli utenti italiani? : Amazon rappresenta probabilmente il fenomeno che, ancor più di Ebay, ha saputo rivoluzionare il concetto di acquisto. Diverse catene in Italia sono in difficoltà perchè probabilmente non reggono la concorrenza contro un colosso mondiale, in grado di offrire promozioni e vastità di scelta che forse nessun negozio fisico può garantire. E Amazon ha un luogo dove è nata e si è sviluppata fino a conquistare il mondo: Seattle. Ed è proprio lì che è ...