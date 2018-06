Amazon | Filcams | confermati i dubbi sollevati da sindacato

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Roma, 8 giu. (AdnKronos) – L’accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro “conferma igiàdalin ordine all’abuso dell’utilizzo di lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato e già esternate lo scorso anno durante il conflitto che è culminato nello sciopero del cosiddetto Black Friday”. A sottolinearlo in una nota è laCgil aggiungendo che “sono 1.308 le posizioni in eccesso utilizzate dal gigante dell’e-commerce a Piacenza, che potranno richiedere la loro stabilizzazione con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. La, che ha da sempre dubitato delle quote di impiego del lavoro interinale in, è pronta ad andare fino in fondo. “Con tutti i lavoratori impiegati oltre le quote previste dalla legge – ...