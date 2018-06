Amazon | azienda | corretti e responsabili | affronteremo osservazioni 2

Amazon : azienda - corretti e responsabili - affronteremo osservazioni : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – Amazon “è un datore di lavoro corretto e responsabile. Rispettiamo il lavoro svolto dall’autorità ispettiva e ci impegniamo affinché tutte le osservazioni che ci vengono rivolte siano affrontate il più rapidamente possibile”. Così in una nota il colosso Usa dell’e-commerce dopo che l’Ispettorato del Lavoro ha contestato ad Amazon di aver ‘sforato’ le quote consentite ...

Amazon : azienda - corretti e responsabili - affronteremo osservazioni : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – Amazon “è un datore di lavoro corretto e responsabile. Rispettiamo il lavoro svolto dall’autorità ispettiva e ci impegniamo affinché tutte le osservazioni che ci vengono rivolte siano affrontate il più rapidamente possibile”. Così in una nota il colosso Usa dell’e-commerce dopo che l’Ispettorato del Lavoro ha contestato ad Amazon di aver ‘sforato’ le quote consentite ...

Seattle tassa Amazon (e non solo) per aiutare i senzatetto - l'azienda protesta : "Approccio ostile" : Il consiglio comunale di Seattle ha approvato la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il provvedimento passa ora al sindaco Jenny Durkan: la prima cittadina di Seattle ha espresso perplessità sulla misura e si è riservata il diritto di veto.L'Amazon tax prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente di un'azienda che ...

Ama - bracciale «Amazon» per i dipendenti? La Cgil : no - la colpa del caos è dell'azienda : Spazzini col braccialetto elettronico, come a Livorno, che ha introdotto il «modello Amazon» per verificare il lavoro dei dipendenti? A Roma no, mai. «Impossibile», per i sindacati. Idea «da non ...