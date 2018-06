Amal Clooney e la dedica al marito | «Pensavo di rimanere zitella | poi è arrivato lui» E

Queste foto (e queste parole) dimostrano che Amal e George Clooney sono (molto) innamorati : Se in futuro saranno la nuova coppia presidenziale d’America è difficile da dire, ma di certo George Clooney e Amal Alamuddin sono sempre più belli insieme. L’attore, 57 anni, sembra rinato da quando ha l’avvocatessa libanese al fianco. L’ha sposata nel 2014 a Venezia, sono diventati genitori – entrambi per la prima volta e di due gemelli – poco meno di un anno fa. E adesso eccoli mano nella mano a Los ...

Meghan Markle e Amal Clooney - un'amicizia di ferro : Amal Clooney , avvocato specializzato in cause umanitarie, si è trasformata in un personaggio da cronaca rosa non appena ha sposato il bel George, nel settembre 2014. Due donne indipendenti e di ...

Ecco perché l'outfit di Amal Clooney alle nozze reali è costato oltre 500mila dollari : Amal Clooney è stata senza dubbio l'ospite più elegante alle nozze tra il principe Harry e Meghan Markle. L'avvocato per i diritti umani ha indossato un abito di Stella McCartney color giallo senape e un cappello abbinato, di Stephen Jones. Il suo look è stato completato da un paio di tacchi firmati Gianvito Rossi e gli orecchini a goccia di Lorraine Shwartz. Secondo quanto riportato dal New York Post, l'outfit della Clooney ...

Meghan Markle isolata a Corte anche da Kate - chiede aiuto ad Amal Clooney : Terminate le celebrazioni del matrimonio con il principe Harry, Meghan Markle è alle prese con la sua nuova vita a Corte come Duchessa del Sussex. Ed è completamente sola. L’ex attrice americana, ormai cittadina inglese, non ha proprio nessuno a cui chiedere consiglio nelle tante difficoltà che può incontrare a Kensington Palace. A parte i funzionari e gli addetti di Palazzo coi quali certo non può sfogarsi o chiedere conforto. anche la ...

Nozze reali : Amal e George Clooney fermati da un poliziotto all'ingresso del party : Amal e George Clooney sono stati fermati all’ingresso del Frogmore House. A dare l’alt ai due coniugi che si stavano recando alla festa di matrimonio del principe Harry e dell’attrice Meghan Markle...

Royal Wedding – Amal ruba la scena a George : tutti i dettagli l’outfit scelto dalla signora Clooney [GALLERY] : Il look di Amal al matrimonio di Meghan Markle ed il Prinipe Harry strega i presenti: l’outfit azzeccatissimo della moglie di George Clooney Il Royal Wedding ha dato sfoggio a look strabilianti. Oltre a quello della sposa (vestita da Givenchy) e a quello dello sposo (in divisa), anche gli invitati hanno calamitato le attenzioni sugli outfit scelti. Tra gli abiti più ammirati c’è stato, senza ombra di dubbio, quello di Amal Clooney. ...

Amal Clooney George mi ha conquistata spacciandosi per il suo cane : Amal Alamuddin, protagonista della copertina di maggio di “Vogue USA”. L’avvocato libanese moglie di George Clooney racconta nel corso dell’intervista che a 35 anni aveva quasi rinunciato all’amore. Ma una festa nel 2013 a Villa Oleandra, la casa sul lago di Como del divo di Hollywood, le cambiò la vita. Oggi è la signora Clooney, madre di due gemelli che hanno imparato a dire “mamma” e ...