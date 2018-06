Alto Mare | i miei giorni sulla Sea Watch | navigando verso Reggio Calabria

Milan - domani CdA sul 'caso Uefa' : 43 milioni entro giugno - rifinanziamento in Alto mare. Fassone chiama Fininvest : Intanto continuano i rumors sull'ingresso di un investitore che affianchi Mr Li in Rossoneri Sport. Alcune banche, come Goldman Sachs, starebbero cercando una soluzione, ma l'operazione è molto ...

Di Maio chiede qualche giorno - Salvini non esclude la rottura . Per i giornali 'tutto in Alto mare' : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo ...

Governo in Alto mare. Di Maio da Mattarella 'Abbiamo chiesto altro tempo'. Salvini 'O si comincia o ci salutiamo' : Politica Totopremier: Giulio Sapelli, il professore eclettico con cui Salvini sognava di laurearsi di ANDREA GRECO

Di Maio chiede qualche giorno - Salvini non esclude la rottura. Per i giornali "tutto in Alto mare" : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo a salire nello Studio alla Vetrata del Quirinale, da Sergio Mattarella, il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Evita di dare nomi, ma sottolinea la sostanziale tenuta di un accordo in itinere. Poi è il turno di Matteo Salvini, ...

Governo - Di Maio chiede altro tempo. E i giornali sentenziano : "tutto in Alto mare" : altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo a salire nello Studio alla Vetrata del Quirinale, da Sergio Mattarella, il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Alla fine La Stampa rileva come l’unica novità sia stata proprio la richiesta di qualche giorno in più, e ...

Governo - Di Maio chiede altro tempo. E i giornali sentenziano : 'tutto in Alto mare' : altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo ...

Troppi veti e caccia ai posti Lega-M5s - squadra in Alto mare : Le posizioni anti euro rischiano di penalizzare Claudio Borghi e Alberto Bagnai, almeno per quanto riguarda il ministero dell'Economia. Possibile, invece, un incarico in quelli dell'Agricoltura o ...

Due forni chiusi - e la crisi torna in Alto mare. Mattarella attende la direzione Pd - poi un incarico? : Dopo i tentativi affidati ai presidenti di Senato e Camera andati a vuoto, il capo dello Stato deve individuare un percorso su una strada diventata molto stretta -

Centro giovanile nel degrado : ricorso al Tar - affidamento in Alto mare : BRINDISI - E' approdato al Tar un contenzioso scaturito dall'avviso pubblico del Comune di Brindisi per l'affidamento, in comodato d'uso gratuito, del martoriato Centro di dinamicizzazione giovanile ...

No al ministero del Mare : 'le scelte sui trasporti via asfAlto - rotaia e acqua devono viaggiare insieme' : ...di Confindustria Vincenzo Boccia invita il prossimo Governo a istituire un ministero per il Mare 'che sappia e possa dare impulso e sviluppo a una delle componenti più brillanti della nostra economia,...

MontAlto - confermata la tradizione a Maremma d'aMare : L'evento, che si è svolto dal 21 al 25 aprile a Montalto Marina, ha visto migliaia di visitatori ammirare gli spettacoli equestri dei butteri Maremmani e dei gruppi a cavallo. Quest'anno il successo ...

La strada al governo in Alto Mare : Berlusconi : 'Mai coi 5stelle'. Salvini si dissocia : 'offeso chi vota' : Toni accesissimi, al limite dell'offesa. 'Sono un pericolo per il paese' dice il Cavaliere. L'alleato leghista prende le distanze e richiama al rispetto degli elettori -

Salvini e Di Maio - un dialogo in Alto mare. Si torna alle urne? : Tra Salvini e Di Maio è dialogo in alto mare. La situazione di stallo vede Salvini non disposto a cercare i numeri per un governo in Parlamento da solo con il centro destra.

Di Maio abbandonato in Alto mare : C'è un motivo se, nelle stanze che contano, sono ricominciati i ragionamenti anche attorno all'ipotesi di un ritorno al voto. L'eventualità che il capo dello Stato vuole scongiurare. È una eventualità discussa in vari gabinetti di guerra tra Matteo Salvini e i suoi fedelissimi: "Di Maio sta esagerando, la deve piantare di fare il furbetto giocando con noi e col Pd, con la pretesa di andare a palazzo Chigi. Dopo il ...