Al via l' undicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia

Skyrunning – Al via l’undicesima edizione della International SkyRace Carnia - : L’11^ edizione dell’International SkyRace Carnia sarà valida come prova unica di Campionato Italiano Master di Sky Su designazione della F.I.Sky., (Federazione Italiana Skyrunning), l’11^ edizione della International SkyRace Carnia, in programma domenica 17 giugno, metterà in palio anche i titoli italiani di specialità per le categorie Master. Un importante riconoscimento della Federazione verso la professionalità del Comitato ...