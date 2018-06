Al via ad Aci Trezza la 29^ Sagra del pesce spada

Tumori - Centro Nerviano : accordo con Merk Kgaa per nuovi farmaci : Alleanza Italia-Germania nella lotta al cancro. Nerviano Medical Sciences, maxi polo oncologico alle porte di Milano, controllato da fine marzo dal fondo cinese Hefei Sari V-Capital Management, annuncia oggi un accordo pluriennale di collaborazione e licenza con Merck Kgaa per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. Secondo i termini dell’intesa, Nms concede a Merck il diritto esclusivo di condurre attività di R&S, ...

In via Napoli voilà 'Core Facilities' - la 'cittadella della scienza' per ricercatori e imprese del territorio : Attendere un istante: stiamo caricando il video... Una vera e propria 'cittadella della scienza' dove rendere più puntuale ed efficiente il lavoro di studenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Foggia. E' quella inaugurata nel quartier generale di via ...

CAD IT - via libera del CdA a progetto di fusione in Quarantacinque : Via libera dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT al progetto di fusione per incorporazione di CAD IT nella propria controllante Quarantacinque. La fusione verrà sottoposto all'approvazione dell'...

Parte la rivolta dei sindaci sovranisti : via le foto del capo dello Stato dagli uffici : 'Nel non consentire al professor Savona di essere designato ministro dell'Economia dal premier incaricato - ha detto Biscotti in un video - Mattarella ha compiuto un atto politico che non gli è ...

Raiola : "Donnarumma al Milan può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il mondo. Carlo è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli ...

Alluvione nei territori dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento : al via l’esercitazione internazionale sul rischio idraulico Neiflex : Prenderà il via martedì 5 giugno l’esercitazione internazionale sul rischio idraulico organizzata nell’ambito del progetto europeo Neiflex – North Eastern Italy Flood Exercise, cofinanziata dalla Commissione Europea che vede il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, come coordinatore di un consorzio composto da Austria, Francia, Montenegro, Serbia, Slovenia, a cui si unisce anche ...

Sui social sostegno a Mattarella ma anche insulti. La Lega ai sindaci : "via la foto del Presidente dagli uffici" : social divisi sulla decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre sono tanti quelli che manifestano il loro sostegno al Capo di Stato ci sono anche tantissimi che gli rivolgono messaggi di odio e di insulto.sindaci e amministratori lombardi togliete le foto di Sergio Mattarella dai vostri uffici. E' l'invito che arriva dalla Lega dopo che il 'no' del capo dello Stato a Paolo Savona al ministero dell'Economia ha bloccato la ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi - una pace al bacio : Missione compiuta: Fabrizio Corona è riuscito a riconquistare Silvia Provvedi. Dopo circa un mese di tempesta, sulla coppia sembra essere tornato il sereno: prova ne sono i baci e le tenerezze che i due si sono scambiati a Roma, in occasione dell’inaugurazione di un negozio dove la cantante de Le Donatella si è esibita come dj. «Sono ancora innamorato di lei», aveva dichiarato il fotografo due giorni fa a Verissimo. «Io l’ho delusa quando sono ...

Un bacio in The 100 5×05 turba Clarke? E Octavia e Bellamy sono ancora più divisi (promo 5×06) : The 100 5x05 non si fa scrupoli a mettere in scena un episodio crudo e ancora più violento. Sembra passata un'eternità dalle prime tre stagioni, in cui le atmosfere erano limpide e si giocava sulla terraferma. Le ultime due stagioni, specialmente la quinta, hanno dimostrato quanto questa serie distopica abbia il coraggio di osare e andare oltre. La tempesta di sabbia imperversa mentre il gruppo di Clarke, Bellamy e Octavia cerca di sopravvivere ...

Enterogermina - ritirati nelle farmacie 5 lotti in via precauzionale - Ultime Notizie Flash : ritirati dal mercato cinque lotti di Enterogermina 2 miliardi di capsule rigide dagli scaffali delle farmacie italiane. Si tratta di un richiamo preventivo

viabilità in Calabria - su Trasversale e 106 "le scelte strategiche nelle mani dei sindaci" : L'Anas mette nelle mani dei sindaci 'le scelte strategiche' per definire il futuro della Trasversale delle Serre e l'ammodernamento della Statale jonica 106 nel tratto compreso tra Davoli e ...

Antigraviator : arriva a giugno il racing game in stile Wipeout : Antigraviator si presenta come una racing game senza limiti di velocità, e si fa carico in pieno dello spirito più adrenalinico di giochi come Wipeout o F-Zero, segnala PCgamer.Il gioco è previsto per il lancio quest'estate, e così sarà: il publisher Iceberg Interactive ha annunciato che potremo salire a bordo dei futuristici bolidi volanti a partire dal 6 giugno.Il gioco presenta tre mondi dal gusto fantascientifico, con tre tracciati ognuno, ...