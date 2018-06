Aids | con il boom del farmaco ‘scudo’ cala l’uso del condom | studio in Australia

Convivio - torna a Milano la mostra mercato benefica a sostegno di AnlAids : Abiti griffati, accessori moda, gioielli, cosmetici, viaggi e prodotti enogastronomici di alta gamma in vendita a prezzi scontatissimi: torna Convivio, l’ormai tradizionale mostra mercato benefica che propone uno shopping solidale di qualità a sostegno della ricerca di Anlaids, l’Associazione Nazionale no-profit per la lotta contro l’Aids. L’appuntamento è a Milano dal 6 al 10 giugno, negli spazi avveniristici del The Mall, a Porta ...

Allarme infettivologi : Hiv e Aids quasi sconosciuti per 17enni : Roma, 5 giu. , askanews, Da un'indagine attuata negli ultimi cinque anni scolastici su 12685 studenti emergono importanti limiti nelle conoscenze sulle modalità di trasmissione del virus e di ...

Bellezza solidale – Treatwell insieme a Convivio nella lotta all’Aids : Dal 6 al 10 giugno si potrà sostenere ANLAIDS Lombardia nella prevenzione della malattia prenotando un trattamento express presso il Beauty Pit Stop di Treatwell presente all’edizione XIV di Convivio La cura di sé come gesto di solidarietà: questo il messaggio alla base della collaborazione tra Treatwell, il più grande portale di prenotazione online in Europa per i trattamenti di Bellezza e benessere, e Convivio, la più importante mostra mercato ...

Triumph a Convivio 2018 : il brand a sostegno di ANLAids : Convivio 2018: Triumph tra i brand espositori, a sostegno di ANLAIDS “Together We Triumph, Insieme trionfiamo”: questo il messaggio che racconta la filosofia di Triumph – tra i principali brand al mondo di lingerie e leisurewear – e che rappresenta la base fondamentale di tutte le attività del brand. Un messaggio che parla di supporto reciproco, di sicurezza e traguardi raggiunti nella quotidianità grazie a quella forza che nasce ...

Aids : la causa primaria del contagio è per via sessuale : A oltre 30 anni dall’esordio dell’epidemia da Hiv in Italia molto è cambiato. Tuttavia, restano irrisolte numerose questioni, prima fra tutte la diffusione dell’infezione, che persiste, seppur con modalità che nel tempo hanno subito variazioni importanti. L’assunzione di droghe per via venosa con uso promiscuo delle siringhe non è più da tempo la causa principale di trasmissione dell’infezione; il contatto sessuale, invece, continua a essere ...

Aids - AnlAids Lazio : “Boom di contagi - sopratutto tra i giovani” : Secondo l’ultimo bollettino del Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità “ogni anno si registrano circa 4.000 nuove diagnosi di infezione da Hiv. In proporzione è in aumento anche il numero di persone che scoprono la propria sieropositività poco prima della diagnosi di Aids conclamato. Il Lazio è tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi (quasi 600) e vede a rischio la fascia di età compresa tra i 25 e ...

La guerra vera e l'Aids. Storie d'amore per sconfiggere la morte : Da Cannes . Lo scrittore francese si chiama Jacques Tondelli, e in quel cognome c'è un omaggio all'italiano Pier Vittorio di Altri libertini e Rimini, morto di Aids negli anni Novanta. Fra le tombe ...

Hiv per seimilia italiani - ma non lo sanno/ Le campagne di sensibilizzazione contro l'Aids : Hiv per seimila italiani, ma non lo sanno, aids soprattutto nei maschi, contratto per via sessuale. I dati preoccupanti della ricerca effettuata dall'Iss: ecco tutti i numeri(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:30:00 GMT)

"Seimila italiani con l'Aids in stadio avanzato - ma non lo sanno" : Lo stimano i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in uno studio pubblicato sulla rivista "Eurosurveillance" riferita al periodo 2012-2014

