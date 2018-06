Ai Fori ‘Help the Ocean’ di Maria Cristina Finucci | contro inquinamento

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Roma, 8 giu. (AdnKronos) – Un grido di allarme sullo stato del nostro pianeta che prende forma con una grande installazione luminosa collocata sui resti della Basilica Giulia nel Foro Romano. Un modo per sensibilizzare, attraverso l’arte, il grande pubblico sui temi ambientali e sui pericoli che corre il nostro mondo. E’ ‘Help the Ocean’, l’opera dell’artista, realizzata con il supporto della Fondazione Bracco, che potrà essere ammirata da domani al 29 luglio. Presentata nella Giornata mondiale degli oceani, l’opera sarà illuminata questa sera: dopo le 21, in piazza del Campidoglio, sulla facciata del Palazzo Senatorio, potrà essere vista ripresa dall’alto da un drone che sorvola il Foro Romano. L’opera è formata da un insieme di gabbioni in rete metallica, offerti dalla ditta Maccaferri, rivestiti da un ...