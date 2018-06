Agli arresti domiciliari per sesso con 13enne | la cerca di nuovo in chat | in carcere

Gang dei furti Agli anziani - 10 arresti : ANSA, - BOLOGNA, 8 GIU - É in corso dall'alba a Ferrara e Reggio Emilia un'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Ferrara e del Reparto Operativo provinciale, con la collaborazione di personale ...

Ladro Agli arresti domiciliari tenta fuga in Nigaragua - scoperto e ristretto nel carcere dell'Aquila : L'Aquila - La Polizia di Stato ha arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di L’Aquila, in esecuzione di un ordine di sospensione della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila su richiesta del sostituto procuratore Dr. Stefano GALLO, un cittadino italiano di origine nicaraguense, L.E.J di 29 anni, da tempo residente nel capoluogo abruzzese. L’uomo dal mese di marzo stava scontando una detenzione ...

Operazione "Clean Sweep" beccati dalla polizia con 2 chili di cocaina - Agli arresti 2 stranieri : L'Aquila - Due arresti e il sequestro di un chilogrammo di cocaina purissima ancora da suddividere. E' il bilancio dell'Operazione "clean sweep" condotta dalla Squadra Mobile della Questura di L'Aquila diretta dal dirigente Tommaso Niglio. I due arrestati sono stranieri, un macedone e un albanese. La droga trovata in possesso dei due era nascosta nel comune di Ocre, centro a pochi chilometri dal capoluogo. ...

Operazione "Clean Sweep" beccati dalla polizia con 2 chili di cocaina - Agli arresti 2 stranieri : L'Aquila - Partita da una denuncia su "YOUPOL" la squadra mobile dell'Aquila tramite l'Operazione Clean Sweep, nella giornata di ieri ha sventato un traffico di eroina sul territorio aquilano. Gli agenti hanno infatti individuato e arrestato due cittadini stranieri, trovandoli in possesso di 2 chili di cocaina purissima, ancora da suddividere in dosi, ma che sicuramente sarebbero ben presto entrate sul mercato aquilano. ...

Pedopornografia - denunciate 13 persone Agli arresti anche 46enne del pescarese : Pescara - Un uomo di 46 anni della provincia di Pescara è stato arrestato perchè trovato in possesso di un'enorme quantità di file con scene di violenze sessuali nei confronti di bambini, alcuni dei quali in tenera età. Le indagini hanno portato anche a tredici denunce dopo una complessa e prolungata indagine della Polizia di Stato nei confronti di soggetti che si sarebbero scambiati in rete immagini e video ...

Agli arresti domiciliari l'ex capo degli industriali siciliani Montante : 'Spiava le inchieste' : 22 in totale gli indagati tra i quali l'ex presidente del Senato Schifani e l'ex capo dei servizi segreti civili, Esposito -

Napoli - scoperta una casa-laboratorio per estrarre cocaina dAgli abiti : due arresti : La cocaina c’era, ma non si vedeva perché “sciolta” negli abiti. E da lì la estraevano usando solventi e sostanze chimiche. Un italiano e un peruviano sono stati arrestati dai poliziotti a Marano di Napoli all’interno della casa-laboratorio proprio mentre stavano lavorando. Dopo ore di appostamento e vista l’impossibilità di accedere in un altro modo nell’abitazione, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno fatto ...

Un laboratorio per l'estrazione della cocaina dAgli abiti : due arresti nel Napoletano : Un laboratorio per l'estrazione di cocaina da abiti intrisi della stessa sostanza. La polizia, a Marano, ha proceduto all'arresto di due incensurati, un cittadino italiano e uno peruviano, sorpresi ...

Cannes 2018 - il regista Kirill Serebrennikov Agli arresti. Putin : “Non vi posso aiutare - giustizia indipendente” : “Putin ci ha risposto ieri (mercoledì per chi legge, ndr), circa la possibilità di permettere a Kirill Serebrennikov di viaggiare, dicendo sia al Festival di Cannes che al governo francese che sarebbe stato lieto di aiutare, ma che in Russia la giustizia è indipendente“. L’organizzazione ha spiegato così la sedia vuota, con tanto di cavaliere in bella vista a ricordare il nome del regista assente, alla conferenza stampa del ...

Terrorismo - cellule al-Nusra : blitz e arresti da CAgliari a Brescia/ Video - metodo Hawala per trasferire soldi : blitz anti-Terrorismo in tutta Italia: al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:36:00 GMT)

Nanni : Migliaia di cittadini Agli arresti domiciliari : Roma – Dario Nanni, Consigliere del VI Municipio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Ormai sono 35 giorni che decine di Migliaia di cittadini del versante est di Roma sono agli arresti domiciliari senza aver commesso nessun reato. Oggi in consiglio ho presentato una mozione per chiedere d’intervenire al più presto. Da oggi, per risolvere questa assurda vicenda che vede la chiusura di un’arteria fondamentale ...

Assalti bancomat nel teramano - vasta operazione dei carabinieri Agli arresti 10 persone : Teramo - Una vasta operazione da parte dei carabinieri di Teramo è in corso nel teramano e nel Foggiano dalle prime ore di oggi, per l'esecuzione di una decina di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Teramo, Roberto Veneziano, nei confronti di altrettanti componenti di una banda che si ritiene responsabile di una serie di Assalti ai bancomat con l'esplosivo, la cosiddetta 'banda della ...