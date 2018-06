A Piazza Affari corre Ratti

Spread vola a 270 punti - Piazza Affari in calo : Forte pressione sui Btp: lo Spread sulla scadenza decennale sfiora i 270 punti base (267) da 255 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp al 3,01%. Spread in rialzo anche sul due anni, a 221...

Italia superata da Atene sui titoli di Stato E a maggio usciti dal Paese 38 miliardi E Piazza Affari apre in calo. Spread a 270 : Il rendimento greco a 9 mesi ora è più basso. È un sorpasso impensabile anche solo fino a metà maggio, quando uscì il «contratto» di governo M5S-Lega che prevedeva l’opzione di uscita dall’euro e destabilizzò per la prima volta il mercato del debito Italiano

Borsa e spread - apertura in fibrillazione. Piazza Affari in caduta a -1 - 24% : Tensioni sui mercati. Piazza Affari apre in netto calo, a -1,24%, e tornano forti le pressioni sullo spread Btp-Bund, che apre in rialzo a 260 punti (ieri ha chiuso a 254) e dopo pochi minuti schizza a 270. Il tasso del decennale italiano sul mercato secondario è al 3,15 per cento.Deboli anche le altre Borse europee, appesantite dai mercati asiatici e dal rischio di un inasprimento della guerra dei dazi dopo i dati del surplus commerciale ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiude la settimana senza dati dagli Usa (8 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Praticamente assenti dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 05:54:00 GMT)

Piazza Affari in lieve calo insieme all'Europa : Teleborsa, - Piazza Affari chiude la giornata lieve calo al pari delle altre borse europee . Dopo un avvio sugli scudi, Piazza Affari ha azzerato i guadagni a metà seduta. Il nuovo Governo in Italia ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa BPER : Protagonista l' istituto di credito emiliano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER evidenzia un andamento più marcato ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende il Pil europeo (7 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non mancano dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:32:00 GMT)