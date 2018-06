A Lecce il 23 e 24 giugno la quinta edizione di Roséxpo

Beach volley - tutto pronto per il Campionato italiano assoluto maschile e femminile : si parte l’8 giugno da Lecce : Da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce Semaforo verde per l’edizione 2018 del Campionato italiano assoluto maschile e femminile di Beach volley: da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce, a Marina di San Cataldo. Il più grande evento ...