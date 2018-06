A Bologna lo Stato sociale si prende la piazza E promette sorprese

Bologna - buttafuori ucciso : dopo 20 anni arrestato presunto omicida : Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida Continua a leggere L'articolo Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida proviene da NewsGo.

Bologna - buttafuori ucciso : arrestato dopo 19 anni presunto assassino - : Valeriano Poli era stato freddato con otto colpi di pistola nel 1999. Da allora nessun colpevole. Fino a oggi, anche grazie a una tecnica di analisi utilizzata per la prima volta in Italia

Bologna - «salvo» il concerto dello Stato Sociale in piazza Maggiore : ... a Bologna la prima carta dei diritti: il 31 si firma di Redazione online Lombardo: «Negoziazione difficile, il testo finale tiene in equilibrio la crescita dell'economia digitale e la tutela dei ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà - arriva l’ok dalla Prefettura : “Speriamo che venga a sentirci anche il Soprintendente” : Tutto è bene quel che finisce bene: il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà. Dopo giorni di polemiche e lo stand-by da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, il concerto della band in Piazza Maggiore è Stato finalmente confermato. Via libera definitivo, dunque, per il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno, nella storica Piazza Maggiore. Un concerto gratuito che, nei giorni scorsi voleva essere ...

Bologna - Gianni Morandi con lo Stato Sociale. "Il concerto si deve fare" : Bologna, 23 maggio 2018 - Il concerto in piazza Maggiore de 'Lo Stato Sociale ' il 12 giugno prossimo si deve fare . Parola di Gianni Morandi. L'artista bolognese si schiera infatti a fianco dello ...

Soprintendenza : no al concerto dello Stato sociale in piazza Maggiore a Bologna : Il Comune pronto a ricorrere in tribunale: "Inaccettabile". Doveva esibirsi con la band anche il coro dell'Antoniano. L'ente non ha riconosciuto l'alto valore...

A Bologna estate 2018 lunga e piena di eventi : in piazza anche lo Stato sociale : Sarà una estate 'più lunga, più larga, più inclusiva' , come promette l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore , studiata per mettere insieme i tradizionali spettacoli , ...

Cinema - jazz notturno - Lo Stato Sociale in piazza Maggiore : l'estate a Bologna : Bologna - Tante conferme e parecchie novità, a partire da una dimensione più metropolitana che cittadina. Bologna Estate 2018 diventa «Be Here», perché per usare le parole dell'assessore comunale alla ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Bologna : arrestato 23enne - ha molestato 5 donne in pochi minuti in Stazione : Ultime notizie, ultim'ora di oggi 4 maggio 2018: Stazione Centrale di Bologna, arrestato il 23enne afgano dopo aver molestato almeno 5 donne nel giro di pochi minuti(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:51:00 GMT)