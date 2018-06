A 6 anni salva la vita alla mamma grazie a manovre di pronto soccorso imparate a scuola

Gb - bimba di 6 anni chiama i soccorsi e salva la madre grazie a manovre di pronto soccorso imparate a scuola : Gb, bimba di 6 anni chiama i soccorsi e salva la madre grazie a manovre di pronto soccorso imparate a scuola Assegnato un premio speciale alla piccola Malak Touak Continua a leggere L'articolo Gb, bimba di 6 anni chiama i soccorsi e salva la madre grazie a manovre di pronto soccorso imparate a scuola proviene da NewsGo.

Brescia - bambina di 4 anni abbandonata in auto/ Salvata da 2 poliziotti : denunciata ragazza rumena : Brescia, bambina di 4 anni chiusa in auto, Salvata da 2 poliziotti: denunciata una ragazza per abbandono. E' accaduto quest'oggi nella città lombarda: è di origini rumene(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:12:00 GMT)

Venezia : dimenticato nello scuolabus - bimbo di 5 anni si salva uscendo da un finestrino : È accaduto lunedì mattina a Scorzè: il bambino come ogni giorno aveva preso l'autobus che avrebbe dovuto accompagnarlo all’asilo. Terminato il giro l’autista ha posteggiato il mezzo, apparentemente vuoto, nel parcheggio di un supermercato. Per circa un’ora il bimbo è rimasto chiuso sotto il sole, prima di riuscire a liberarsi da solo e chiedere aiuto.Continua a leggere

Bimbo di 9 anni morso da una vipera mentre gioca nella pineta : salvato per un soffio : La gita alla Brussa di Caorle rischia di trasformasi in tragedia per un bambino di Breda di Piave morso da una vipera. Il Bimbo di 9 anni domenica ha passato la domenica nella località naturalistica ...

Bimbo di 9 anni morso da una vipera mentre gioca nella pineta : salvato per un soffio : La gita alla Brussa di Caorle rischia di trasformasi in tragedia per un bambino di Breda di Piave morso da una vipera. Il Bimbo di 9 anni domenica ha passato la domenica nella località naturalistica ...

SAN GIOVanni - SPAGO ATTORNO AL COLLO PER BIMBA DI 3 anni/ Roma - salvata da vicina di casa : gioco finito male? : San GIOVANNI, BIMBA di 3 ANNI con SPAGO ATTORNO al COLLO. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 23:37:00 GMT)

San Giovanni - bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - è in coma farmacologico : salvata da una vicina : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Azzannato a otto anni da due alani - 200 punti di sutura per salvargli la vita : Sono stati necessari oltre duecento punti per suturare le ferite provocate dai morsi di due alani ad un bambino di 8 anni di Alcamo . Il piccolo, dopo le prime cure prestategli dai sanitari del 'San ...

Charlotte - morta a 13 anni : i suoi organi salvano la vita a 17 persone : Dopo il decesso, sono stati donati polmoni, cuore, pancreas, cornee, reni e pelle della piccola, morta a causa di una forma tumorale estremamente aggressiva.Continua a leggere

Il doppio 0-0 salva l'Ascoli - l'Entella torna in C dopo 4 anni : l'Ascoli evita la serie C, dal 2002 ci era finito una sola volta, per colpa del fallimento. Il patron canadese Bellini sperava nella A, grazie al mercato di gennaio almeno evita la retrocessione. ...

San Matteo - doppio intervento record : salva donna di 45 anni : Pavia, 31 maggio 2018 - Due interventi eseguiti a poca distanza l'uno dall'altro hanno salvato la vita a una 45enne con una malattia rara ereditaria che affligge in Italia circa 15mila persone. A fare ...

La Spezia : Mariachiara - 24 anni - salva due bimbi che stavano per essere investiti dal treno : La ragazza ha salvato una bambina di 9 anni e il fratellino di 6 che due giorni fa stavano per essere travolti da un treno alla stazione di Manarola. I due bimbi erano arrivati a pochi centimetri dai binari, ben oltre la striscia gialla di sicurezza, e un Frecciabianca era in transito. Se la ragazza non li avesse afferrati sarebbero stati certamente investiti.Continua a leggere

Charlotte muore a 13 anni di tumore al cervello ma dona gli organi e salva 15 persone : Charlotte Mitchell è morta a 13 anni per una forma aggressiva di tumore al cervello dopo 6 settimane dalla diagnosi. Ha però deciso di donare i suoi organi e tessuti, salvando altre 15 persone. Il dolore della mamma: "Era gentile e generosa, e lo è stata fino alla fine. Il suo gesto allevia il nostro dolore".Continua a leggere

Milano - salva la sua bambina di 10 anni dal matrimonio combinato : Non poteva accettare che la sua bambina, a soli dieci anni, sposasse un uomo di ventidue. Una mamma che vive a Milano, come riferisce Il Giorno, per impedire che la figlia fosse portata in Bangladesh, il paese d’origine della sua famiglia, per un matrimonio troppo precoce con un parente molto più vecchio, ha strappato i passaporti e i documenti di viaggio che il padre aveva preparato per partire. Subito dopo ha preso coraggio ed è andata a ...