A 48 ore dal voto | ecco Messina ai raggi X

ALESSANDRA GOBBI - MOGLIE DI FRANCESCO DE GREGORI/ Chi è? Dal duetto in "Anema e core" all'attività in azienda : Sorpresa per i fan di FRANCESCO De GREGORI: sul palco di Pino è c'è la MOGLIE ALESSANDRA GOBBI. La GOBBI canta con lui Anema e core, brano in memoria di Pino Daniele.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 00:44:00 GMT)

Ines Zorreguieta - morta la sorella della regina d'Olanda : suicidio?/ Ultime notizie : “ossessionata dal peso” : Ines Zorreguieta, la sorella della regina Maxima d'Olanda è morta: aveva 33 anni. Si tratta di suicidio? Nel suo passato depressione e anoressia.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Ventiduenne di Busalla muore schiacciato dal muletto : Non ce l'ha fatta Davide Olivieri, l'operaio 22enne residente e Busalla, che, ieri, è rimasto schiacciato dal muletto sul quale lavorava nella ditta Sli , lavorazione oli lubrificanti, nella zona ...

Notizie dal Forex 7 giugno 2018 : I dati sul settore dei servizi mostrano che l'economia britannica è in ripresa, con la possibilità che la Banca d'Inghilterra possa alzare i tassi di interesse ad agosto. EUR/YEN L'euro si muove in ...

I 5 Jurassic Park : dal migliore al peggiore : Era il 1993 quando i dinosauri di Steven Spielberg invasero i cinema di tutto il mondo. Fu una rivoluzione: gli effetti digitali iniziavano a mostrare le loro potenzialità. Jurassic Park divenne un cult che incassò oltre un miliardo di dollari. Seguirono altri capitoli che trasformarono il film di Spielberg, tratto dal romanzo di Michael Crichton, in una saga. Il regista di E.T. quattro anni dopo si mise al lavoro sul primo sequel (Il mondo ...

Toninelli : troppi scandali - collaboreremo con Anac per voltare pagina : "Il ministero dei Trasporti intende aprire un tavolo di confronto per le migliorie legislative che servono. Cercheremo la massima collaborazione con l'Anac, nella convinzione che occorra voltare ...

Roland Garros 2018 : Rafael Nadal è un rullo compressore. Si sbarazza di Diego Schwartzman ed è in semifinale : Pericolo scampato per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha rimontato e battuto l’argentino Diego Schwartzman nella prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia e si è qualificato per la semifinale del Roland Garros. Non c’è stata storia oggi, sotto il sole del Philippe Chatrier, che ha creato condizioni nettamente più favorevoli al maiorchino: il punteggio finale di 4-6 6-3 6-2 6-2 la dice lunga sulla prestazione dello spagnolo ma non ...

SABATO 9 GIUGNO 2018 "MEZZA/NOTTE BIANCA - A COLORI - DEI BAMBINI" quarta edizione DALLE ore 17 : 00 ALLE 00 : 00 " STADIO DORICO - ANCONA : Sul palco nel tardo pomeriggio ci saranno in ordine: esibizioni di ballo e di musica, a seguire baby dance, ballo country, e poi sarà il momento degli spettacoli di bolle di sapone e di magia, di ...

Alessandria. Travolto dal muletto in fabbrica : Davide - operaio - muore a 22 anni : Il giovane aveva avuto le gambe schiacciate e non pareva in pericolo di vita, poi le sue condizioni si sono aggravate: è spirato in ospedale ad Alessandria. Il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l’intervento chirurgico. La Sli di Vignole Borbera resta chiusa oggi.Continua a leggere

Scherma - Arianna Errigo : “A Mondiali ed Europei solo col fioretto - speravo meglio dalla sciabola. Ritorno Di Francisca? Sono contenta!” : Arianna Errigo sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti Europei, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia tra fioretto e sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le ...

Montefiore ricorda Renato Curi a 40 anni dalla morte. All'ex calciatore del Perugia verrà intitolato il campo di calcio a 5 dentro al parco ... : Il 20 settembre 1953 a Montefiore dell'Aso nasceva Renato Curi. Da calciatore vestì le maglie di Giulianova, Como e Perugia, sino alla scomparsa nell'ottobre 1977. A 40 anni di distanza, il suo paese ...

Mick Jagger su Instagram è un rocker dal cuore tenero : Raccontare frottole ai genitori è sempre più difficile. Ora che sono anche loro sui social infatti, non perderanno l’occasione per monitorare le nostre attività attraverso post, tag e localizzazioni. E se qualche volta vi siete sentiti in imbarazzo per i complimenti ricevuti dalla mamma e i post sgrammaticati del papà, tranquilli. Non siete soli. Anzi, potreste avere qualcosa in comune con Lucas, il figlio di Mick Jagger. LEGGI ANCHEA cena ...

Primavera - diretta Inter-Juventus : formazioni ufficiali e tempo reale dalle ore 18 : TORINO - In palio non ci sarà il settimo scudetto consecutivo che la Juventus ha appena conquistato, grazie anche alla decisiva vittoria in casa dell'Inter durante l'emozionante volata finale contro ...

Ragusa - Emanuele Cassarà direttore sanitario aziendale dell'Asp : Nominato il nuovo direttore sanitario aziendale all’Asp di Ragusa è il dottore Emanuele Cassarà. L'incaico a partire dal 7 giugno