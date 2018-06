' 90s Football Stars di Purple Tree e Klabater è un omaggio ai titoli calcistici arcade

eurogamer

: Nostalgia del calcio anni '90? A... - GamerNewsit : Nostalgia del calcio anni '90? A... - KaramelooTech : ’90s Football Stars, prova a fare goal nei cuori retro: Siete appassionati… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Siete fan nostalgici di storici giochi di calcio anni '90 come International Superstar Soccer o Sensible Soccer? Molto bene, abbiamo ottime notizie per voi!Come segnalato dai colleghi di VG247,hanno da poco annunciato il loro '90s, un vero e proprioaidegli anni '90 come, appunto, International Superstar Soccer e Sensible Soccer.Per l'occasione, è stato condiviso un trailer che potete vedere qui sotto:Read more…