90 giorni per dare al Paese un governo | l' Italia della cultura a Ragusa

Australia: turista finisce in un burrone per un selfie, in salvo dopo 6 giorni Giovane sudcoreana doppiamente miracolata: dopo il volo riporta solo escoriazioni e sopravvive quasi una settimana in una delle zone più impervie del Paese

Conte - governo esercita i poteri speciali sull’azienda per cui il premier firmò una consulenza (9 giorni prima della nomina) : Conflitto di interessi scampato, almeno formalmente. Resta, sullo sfondo, la questione di opportunità. Giovedì – in assenza del premier partito per il G7 del Canada – il secondo consiglio dei ministri del governo Conte ha deciso di esercitare i poteri speciali (“golden power“) sulla modifica della governance di Retelit spa “derivante dall’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018“. L’esecutivo imporrà ...

G7 - comincia la due giorni in Canada. Conte : 'Qui per portare interessi italiani' : Si apre oggi in Canada il G7, il summit che riunisce i capi di stato e di governo dei 7 paesi più industrializzati al mondo e che si concluderà domani. Il summit si svolge a Charlevoix, in Quebec, ed è presieduto dal premier canadese Justin Trudeau. E' il primo banco di prova di politica estera del nuovo governo con ...

Sviluppo sostenibile - 17 giorni per 17 goal : A Parma, invece, il Festival è andato dal 25 al 27 maggio, riuscendo comunque a mettere in piedi più di 50 eventi tra conferenze, spettacoli e visite guidate. A promuovere l'evento sono stati, in ...

Morsa da una vipera - 72enne muore 15 giorni dopo/ Cilento - nessuno scampo - cosa fare in caso di aggressione : Morsa da una vipera, muore dopo 15 giorni di agonia: non ce l'ha fatta la 72enne Antonia Lettieri, vittima dell'animale in campagna, complicazioni fatali(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Altri 15 giorni di prigionia per Amal Fathy : Ulteriore convalida di 15 giorni per l'arresto di Amal Fathy, moglie di Mohammed Lotfy direttore esecutivo dell' Ecrf nonché consulente della famiglia di Giulio Regeni e detenuta in Egitto. C'è grande ...

Prende corpo la nuova Juve : nei prossimi giorni visite mediche per Perin ed Emre Can : Mattia Perin può ormai considerarsi a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Firmerà per i prossimi quattro anni. Nei prossimi giorni le visite mediche. L'operazione si è conclusa con un accordo per...

Tutto pronto per la due giorni di Lucca Bimbi : Tra gli spettacoli da segnalare il musical La Bella e La Bestia con tutti i personaggi di una delle storie più amate di sempre, e lo spettacolo di magia, dove ciò che non ti aspetti diventa vero. ...

Per ex segretario NATO la Russia in grado di occupare l'Ucraina in 2 giorni - : Mosca ha ripetutamente affermato di non essere una parte del conflitto interno ucraino e di essere interessata al superamento della crisi politica ed economica dell'Ucraina.

MotoGP 2018 - giorni decisivi per il team Petronas-Yamaha : Il progetto del team satellite Yamaha sponsorizzato dalla Petronas continua anche senza Jorge Lorenzo, che ha preferito firmare con la Honda. In questi giorni, i vertici del colosso petrolifero malese ...

Napoli - cento giorni di vergogna sul percorso dei turisti : Quanto è importante il primo impatto per decidere se ameremo un luogo? Domanda retorica, ovviamente: le prime cose che vedi di un posto dove non sei mai stato sono quelle che determineranno...