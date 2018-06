14enne stuprata e uccisa in Germania - Arrestato in Iraq il presunto killer di Susanna

Venezia - 14enne in gita con la scuola stuprata da due coetanei : salvata da un compagno eroe : Una 14enne di Bolzano in gita con la scuola a Venezia è stata avvicinata da due coetanei , afferrata brutalmente e trascinata in un sottoportico, dove hanno tentato di violentarla. L'adolescente, che è ancora sotto choc, è stata salvata grazie all'intervento di un compagno eroe .Continua a leggere

Genova - 14enne drogata e stuprata per tre volte da suo padre : l’uomo condannato a 12 anni : La vicenda era stata scoperta dopo che la vittima, una ragazzina di 14 anni , si era confidata con la nonna. Secondo il pm gli episodi di abuso furono tre, commessi in due giorni.Continua a leggere

Viktorija - 14enne - stuprata e uccisa da due adolescenti : uno di loro è già libero : Viktorija , 14enne , stuprata e uccisa da due adolescenti : uno di loro è già libero Viktorija Sokolova, giovanissima di origini lituane, è stata trovata morta con la testa fracassata all’interno di un parco di Wolverhampton, in Regno Unito. A ridurla in quelle condizioni due ragazzi di 16 e 17 anni. Quest’ultimo è stato però subito rilasciato […]

Esce di casa e non torna - 14enne stuprata e uccisa nel parco : 16enne in carcere : Il ragazzino accusato di aver violentato e poi ucciso con dei colpi in testa la ragazzina in un parco pubblico della zona.Continua a leggere