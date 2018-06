Yves Saint Laurent | l’omaggio di Torino al genio della moda

gqitalia

: Una manifestazione ricchissima a Torino dal 10 al 16 giugno. È ICONICA, dedicata al genio di Yves Saint Laurent.… - wbistyle : Una manifestazione ricchissima a Torino dal 10 al 16 giugno. È ICONICA, dedicata al genio di Yves Saint Laurent.… - RossellaInMilan : Il capitolo finale di questa incredibile storia d’amore (e molto altro). - ilfashiongossip : -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Sarà una settimana di eventi, sfilate, mostre e workshop, per rendere omaggio allo stilista che meglio di tutti quanti ha saputo interpretare lo spirito complesso del Novecento, anticipando lucidamente il ruolo che laavrebbe avuto nel mondo contemporaneo. A, dal 10 al 16 giugno, va in scena “– L’Amour Fou”: un evento che celebra ila tutto tondo del designer francese, scelto per inaugurare Iconica, un nuovo format di manifestazione nato con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alle vite dei personaggi che sono diventati icone del nostro tempo. Si parte, dunque, con, che viene raccontato attraverso le sue passioni, i suoi amori, la sua perenne infatuazione per Marrakech, che lo portò a dividersi costantemente tra Francia e Marocco, segnando in modo profondo la sua produzione. Adorato dalle sue sarte, muse e clienti di tutto ...