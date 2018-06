Xiaomi India annuncia Xiaomi Redmi Y2 | lo smartphone dedicato ai selfie con tanta AI

Mentre Xiaomi Mi 6X si mostra in un teaser ufficiale - Xiaomi Mi A1 va fuori produzione in India : Mentre Xiaomi pubblica un teaser ufficiale nel quale mostra Xiaomi Mi 6X, che sarà presentato il 25 aprile, in India Xiaomi Mi A1 esce di scena, sintomo dell'imminente arrivo sul mercato di Xiaomi Mi A2. L'articolo Mentre Xiaomi Mi 6X si mostra in un teaser ufficiale, Xiaomi Mi A1 va fuori produzione in India proviene da TuttoAndroid.

Nuove informazioni su Xiaomi Mi 6X/Mi A2 e Redmi Y2 - presto in India : Xiaomi Mi 6X, che potrebbe essere commercializzato nei mercati internazionali come Xiaomi Mi A2, potrebbe utilizzare un SoC MediaTek Helio P60. Nuovi rumor anche su Xiaomi Redmi Y2 in India.