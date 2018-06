XCOM 2 | all' E3 2018 potrebbe essere svelata la nuova espansione

eurogamer

(Di giovedì 7 giugno 2018) L'E3è ormai dietro l'angolo e, a quanto pare, 2K Games e Firaxis hanno in serbo qualche gradita sorpresa per i fan dell'apprezzato gioco strategico2.Stando a quanto emerso su ResetEra, sembra che gli sviluppatori siano pronti a svelare unaper2, dopo War of the Chosen. Ma andiamo con ordine: nel mese di marzo di quest'anno era comparso "2 TLE" su SteamDB e ora questa stessa denominazione è stata ritrovata nei database di 2K Games. Le indiscrezioni suggeriscono che il gioco sarebbe nella fase Quality Assurance, il controllo qualità finalizzato a testare il titolo prima del lancio.I rumor confermerebbero che la sigla "TLE" starebbe a significare "The Last Expansion", quindi l'ultimaprevista per2. Il contenutosvelato in occasione dell'E3, al PC Gaming Show in programma il 12 giugno, come accaduto in precedenza ...