World Rallycross - Dal 2020 si passa all' elettrico | ecco cosa cambia

(Di giovedì 7 giugno 2018) Dopo le numerose voci, con il Consiglio Mondiale della Fia, arriva anche la conferma che l'elettrificazione del motorsport sembra inarrestabile. Anche ilChampionship utilizzerà vetture elettriche a partire dal.Telaio e batterie omologati. Secondo quanto confermato dalla Federazione, la serie manterrà il suo formato sportivo e anche il numero di gare dovrebbe rimanere pressoché invariato. Non ci sarà più, però, lo scoppiettio tipico a cui finora le vetture rally ci avevano abituato. Sono stati già individuati i fornitori per la nuova era del WRX: Oreca ha vinto il bando per la fornitura del telaio, che sarà una monoscocca in fibra di carbonio, mentre il pacco batterie sarà fornito da Williams Advanced Engineering.I costruttori si concentreranno sui motori. Saranno due i motori applicabili a ciascun asse della vettura: saranno derivati da quelli della Formula E e ...