Windows 10 : Per Apple i PC touchscreen sono soltanto degli esperimenti : E mentre Microsoft continua a migliorare Windows 10 per renderlo sempre più adatto al touchscreen e la gamma Surface si ampia assieme ai relativi OEM, Apple va in controtendenza e rinuncia all’idea dei PC dotati di display touch. Al WWDC 2018, Apple ha rivelato di essere in procinto di creare un framework che possa consentire agli sviluppatori di trasferire facilmente le app per iPad ai computer MacOS creando una sorta di copia delle ...

Final Fantasy XV : Pocket Edition è ora disponibile al download per Windows 10 : Così come preannunciato quasi un anno fa, Square Enix ha pubblicato quest’oggi Final Fantasy XV: Pocket Edition sul Microsoft Store di Windows 10. Si tratta di un gioco di tipo mobile molto leggero che può essere scaricato praticamente da qualunque PC o tablet e, in effetti, il suo requisito minimo relativo alla GPU riguarda una semplice Intel HD Graphics 520. Lo stile grafico è molto cartoon e il gameplay è costituito da un’avvenuta ...

Vampyr Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Vampyr: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Vampyr per PC Windows gratis con crack Vampyr Free Download PC Il bellissimo gioco Vampyr è appena arrivato nei negozi e online. Era attesissimo e sono davvero tanti i videogiocatori che sono corsi ad acquistare la copia fisica o […]

Street Fighter 30th Anniversary Download Per PC Windows Disponibile : Su internet c’è già la crack per Street Fighter 30th Anniversary: ecco dove. Dove e come scaricare il gioco Street Fighter 30th Anniversary per PC Windows gratis con crack Street Fighter 30th Anniversary Free Download PC Il bellissimo gioco Street Fighter 30th Anniversary è appena arrivato nei negozi e online. Era attesissimo e sono davvero […]

Office Mobile : introdotta una novità per Windows 10 e Windows 10 Mobile : La suite di applicazioni facente parte di Office Mobile ha ricevuto l’aggiornamento mensile di giugno e, dopo mesi di update contenenti solo fix di bug, ecco che viene introdotta finalmente una novità. Ricordiamo che Office Mobile è completa scritta in UWP (a differenza dei programmi standard in win32) e la nuova versione, numerata 17.10228, è disponibile al download sul Microsoft Store sia per Windows 10 che per Windows 10 Mobile. La ...

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : Breve comunicato per segnalarvi l’arrivo di un nuovo aggiornamento sul Microsoft Store di Windows 10 per il client win32 di Telegram Desktop. La versione è numerata 13.0.0. Changelog Ufficiale Miglioramento dell’elusione della censura. Stabilità migliorata quando si usano server proxy. Salva diversi server proxy per passare rapidamente tra di loro nelle Impostazioni. Usa il proxy per le chiamate. La sostituzione del testo e delle emoji ...

1Password per Windows si aggiorna : introdotto il supporto per Windows Hello : Durante la giornata di ieri, 1Password per Windows si è aggiornato alla versione 7.0.558 introducendo il supporto per Windows Hello e un design completamente rinnovato. Ridisegnato. Ricodificato. Ricostruito. Rimangono il cuore e l’anima di 1 Password, ma tutto il resto è cambiato. Benvenuti nella versione più veloce, sicura e versatile di 1Password per Windows mai creata. Changelog Nuovo design: schermata di blocco, barra laterale, ...

Facebook Messenger : in rilascio un corposo aggiornamento per Windows 10 : Dopo averlo rilasciato settimane nell’applicazione in beta, il team di Facebook ha provveduto quest’oggi a distribuire gradualmente (ovvero a scaglioni) un nuovo major update dedicato a Messenger per tutti gli utenti Windows 10 in possesso della versione stabile. Novità Introdotta la possibilità di caricare foto in 4K e video in HD. La pagina delle impostazioni possiede adesso un nuovo layout con l’immagine di profilo che viene ...

Microsoft Store : arrivano nuove PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Continua ad aumentare il numero delle Progressive Web App che Microsoft rilascia gradualmente sul proprio Store dimostrando di tenere molto a questa tipologia di applicazione che, secondo molti, potrebbe ridurre il cosiddetto app-gap. Di recente, alla lista si sono aggiunte 7 nuove PWA ovviamente disponibili per Windows 10, Windows 10 Mobile e Windows Mixed Reality. Nonostante non siano famosissime, queste riguardano i più disparati settori: dai ...

Windows 10 : Microsoft evidenzia le novità di April update per le estensioni di Edge : Microsoft ha introdotto il supporto alle estensioni per il proprio browser Edge con Anniversary update distribuito nel 2016 dopo tante richieste provenienti sia dagli Insider che dagli utenti stabili. Per un po’ la funzionalità non ha ricevuto particolari novità ma gli sviluppatori si sono comunque mostrati abbastanza interessati alla piattaforma rilasciando nuovi add-in sul Microsoft Store. Con il rilascio di April update, invece, il ...

Microsoft Whiteboard si aggiorna per Windows 10 con nuove opzioni : Microsoft Whiteboard, l’app per i 2-in-1 Windows 10 dedicata al disegno a mano libera e agli appunti presentata per pubblicizzare la nuova Surface Pen, ha ricevuto un nuovo aggiornamento passando alla versione 18.10421.1440.0. Novità E’ stato implementato il nuovo pulsante “+ ” utile ad aggiungere contenuti (testo copiato negli appunti, immagini scattate e immagini salvate) in modo facile e veloce. Microsoft ha aggiunto ...

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna : arriva Live Location : Sebbene con circa 7 mesi di ritardo rispetto ad Android e iOS, la funzionalità Live Location approda oggi anche per gli utenti Windows 10 Mobile. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno aggiornato l’applicazione in Beta per Windows 10 Mobile, introducendo la nuova forature anche per la piattaforma targata Microsoft. Questa consente agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale, rilevata attraverso il GPS, nei gruppi oppure ...

Download Aggiornamento KB4100403 cumulativo per Windows 10 versione 1803 : Dove scaricare gli Aggiornamenti cumulativi per Windows 10 per installare tutti gli aggiornamenti in un colpo solo. Download KB4100403 per Windows 10 versione 1803 Download update KB4100403 per Windows 10 Microsoft continua a rilasciare aggiornamenti su aggiornamenti e con l’ultimo update rilasciato Windows 10 raggiunge la versione 1803 e con questo viene anche rilasciato un Aggiornamento […]

Download Aggiornamento KB4100403 cumulativo per Windows 10 versione 1803 : Dove scaricare gli Aggiornamenti cumulativi per Windows 10 per installare tutti gli aggiornamenti in un colpo solo. Download KB4100403 per Windows 10 versione 1803 Download update KB4100403 per Windows 10 Microsoft continua a rilasciare aggiornamenti su aggiornamenti e con l’ultimo update rilasciato Windows 10 raggiunge la versione 1803 e con questo viene anche rilasciato un Aggiornamento […]