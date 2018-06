Web TV | Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto su Ircsporttv e OA Sport Grande

oasport

: Meeting giovanissimi, c’è la card turistica per le famiglie - MTB_VCO : Meeting giovanissimi, c’è la card turistica per le famiglie - senzariserva_it : Spoerri, Dadamaino, Marasco: realtà, spazialismo, dinamismo da Meeting Art (Asta n. 847). La #TopTen di… - acsicranio : ECSAN 1-3 Giugno 2018 Quarto Meeting Europeo di Craniosacrale Secondo giorno Oggi abbiamo affrontato alcuni temi… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Dal 7 al 10 giugno andrà in scena la quarta edizione del, che si terrà anche quest’anno nella splendida cornice dello Stadio deldi Roma. Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso, la manifestazione, in cui saranno protagonisti tante atleti italiani della vasca, prevederà anche le finali in notturna, che oltre a consentire un miglior tempo di recupero per i nuotatori già impegnati al mattino, renderà sicuramente lo spettacolo molto più accattivante. Sul sito.com e su OAci sarà la diretta streaming, con la cronaca del nostro Enrico Spada coadiuvato dal commento tecnico di Cristina Chiuso delle finali di sabato 9 e domenica 10 giugno. Un modo per far vivere agli appassionati tutte le emozioni della piscina. Sui blocchetti di partenza ci saranno, come detto, esponenti della compagine italiana giovanile ed ...