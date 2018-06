Vulcano Guatemala | bilancio sale a 75 morti e 192 dispersi

Guatemala : 99 morti accertati - tre grossi Lahar scendono lungo le pendici mentre continuano le esplosioni del Vulcano de Fuego : I soccorritori continuano la ricerca delle vittime dell’eruzione del vulcano de Fuego sotto tonnellate di cenere e fango che hanno sepolto intere comunità, mentre il gigante vulcanico non smette di far registrare esplosioni e colonne di cenere. La potente eruzione finora ha lasciato un totale di 99 morti e quasi 200 dispersi, informano le autorità. Continua il pericolo in Guatemala, dove l’Istituto di sismologia, vulcanologia, meteorologia e ...

Eruzione Vulcano Guatemala : espulsa la maggior quantità di gas tossici dell’era satellitare : Fuego in Guatemala è uno dei vulcani più attivi dell’America centrale. Per anni ha sbuffato con continuità, con episodi di attività esplosiva, grandi nubi di cenere, flussi di lava e flussi piroclastici, ossia valanghe di detriti vulcanici. Poco prima di mezzogiorno (ora locale) del 3 giugno scorso, il Vulcano ha prodotto un’Eruzione esplosiva che ha portato la cenere fino a 15 km di altezza. Un mix letale di cenere, frammenti di roccia e gas ...

In Guatemala una bambina è stata messa in salvo dopo essere stata sepolta dalle ceneri del Vulcano del Fuego : Un piccolo miracolo è riemerso dalle ceneri del Vulcano Fuoco, in Guatemala, la cui eruzione ha causato secondo gli ultimi bilanci 75 morti e 200 dispersi. Si tratta di una bambina di pochi mesi, ritrovata dai soccorritori all'interno di una casa.Tra loro, il primo ad accorgersi della bambina è stato l'agente Erick Perez: "Ho sentito la ragazza piangere e sono riuscito a raggiungerla. Sono stato fortunato. Poi l'ho data ai miei ...

Vulcano de Fuego in Guatemala : i numeri sulla violenza dell’eruzione più forte degli ultimi decenni : Secondo l’Istituto di sismologia, Vulcanologia, meteorologia e idrologia (Insivumeh), la fase eruttiva del Vulcano de Fuego è stata la più forte da quando si è riattivato nel 1999. Da quel momento ad oggi sono state 62 le fasi eruttive. La maggior parte delle eruzioni del Vulcano di questo periodo sono state catalogate con un livello 1 e 2, secondo l’indice di esplosività, mentre la più forte registrata nello stesso periodo era di livello 3. ...

