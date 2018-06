: Il vulcano in #Guatemala come Pompei, si teme un'ecatombe. Paesi sepolti sotto cenere e lava. La peggior eruzione d… - Agenzia_Ansa : Il vulcano in #Guatemala come Pompei, si teme un'ecatombe. Paesi sepolti sotto cenere e lava. La peggior eruzione d… - Agenzia_Ansa : Il #vulcano in #Guatemala come Pompei, si teme un'ecatombe: almeno 75 morti ed oltre 190 dispersi #Volcan - vaticannews_it : Il dolore di #PapaFrancesco per le vittime del vulcano in #Guatemala -

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime dell'eruzione delde Fuego, in. Secondo le autorità, infatti, isono almeno 99. La lava ha distrutto completamente decine di villaggi. Gli sfollati sono oltre 12.000. Proseguono le ricerche dei circa 200dispersi, ma si teme per una nuova eruzione. Quella verificatasi la scorsa domenica è stata la più violenta in più di 100 anni.(Di giovedì 7 giugno 2018)