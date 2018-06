Voucher addio | secondo Coldiretti persi 50mila posti di lavoro

Lavoro - l'allarme : senza Voucher addio a 50mila posti in estate : UNA GRANDE OCCASIONE PERSA 'L'Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di Lavoro che vengono da uno dei settori più dinamici dell'economia', ha affermato il presidente la ...

Lavoro - Coldiretti : “Senza Voucher addio a 50mila posti in estate” : Persi 50mila posti di Lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di raccolta. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti della riforma dei voucher che ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle categorie piu’ deboli ma anche per avvicinare al mondo ...