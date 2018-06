Volleyball Nations League Maschile | Lanza presenta il week end di gare

Pallavolo – Volleyball Nations League F : l’Italia rompe il maleficio - battuta l’Olanda 3-2 : L’Italia batte l’Olanda per 3-2 alla Volleyball Nations League femminile, è la quarta vittoria consecutiva per le azzurre Nella Volleyball Nations League è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la nazionale italiana femminile, 3-2 (18-25, 25-23, 19-25, 25-15, 15-8) sull’Olanda. Un successo pesantissimo per le ragazze di Davide Mazzanti, sempre più lanciate nella corsa alla qualificazione per la Final Six di Nanchino: 6 vittorie ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia doma l'Olanda dopo sette anni : ROTTERDAM , OLANDA, -Ancora un'impresa per la nazionale femminile italiana che nella seconda partita della pool olandese, dopo aver battuto ieri la Serbia , oggi ha superato per 3-2 , 18-25, 25-23, 19-...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia è in Giappone per il terzo week end : OSAKA , Giappone, - Dopo un lungo viaggio durato due giorni, questa mattina la Nazionale Maschile è arrivata in Giappone dove nel week end affronterà, nell'ordine, Polonia, Bulgaria e i padroni di ...

Pallavolo – Conferenza di presentazione della Volleyball Nations League del 22/24 giugno a Modena : Alla Conferenza stampa del Volleyball Nations League parla anche Catia Pedrini: “sarà un grande spettacolo, noi faremo di tutto per renderlo unico, lo merita Modena, lo merita il volley” Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la Conferenza stampa di presentazione della Volleyball Nations League che si svolgerà a Modena dal 22 al 24 giugno. Erano presenti il Presidente di Modena Volley Catia Pedrini, il Presidente della ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : gli azzurri preparano il weekend di gare in Giappone : Gli azzurri in Giappone per il terzo round della Volleyball Nations League Dopo un lungo viaggio durato due giorni, questa mattina la Nazionale Maschile è arrivata in Giappone dove nel week end affronterà, nell’ordine, Polonia, Bulgaria e i padroni di casa nel terzo round della Volleyball Nations League. Gli uomini di Blengini sono reduci dal tris di gare in Argentina dove hanno raccolto una vittoria e due sconfitte; prestazioni altalenanti ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Anna Danesi commenta il girone dell’Italia alla Volleyball Nations League Nel quarto round della Volleyball Nations League la nazionale italiana Femminile tornerà in campo domani per il big match contro la Serbia (ore 16.30): match trasmesso in differita su Raisport + Hd (ore 22.35) e in diretta su streaming su Rai Sport Web. La sfida contro le vice campionesse olimpiche proietterà Chirichella e compagne nella fase decisiva del torneo: i ...

Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri per il terzo round : Volleyball Nations League Maschile: i 14 azzurri per il terzo round San Juan. Si è concluso anche il secondo round di gare di questa Volleyball Nations League disputato in Argentina. In questo momento la Nazionale Maschile è in trasferimento da San Juan a Buenos Aires da dove prenderà un volo che la porterà a Osaka (via Francoforte). L’arrivo in Giappone è previsto nella notte tra martedì e mercoledì (orario italiano). Per il terzo round di VNL ...

Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Italia - Serbia 5/6 , Differita alle ore 22.35, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Olanda - Italia 7/6 , Differita alle ore 00.40, diretta streaming su Rai Sport Web, ; Rep. Dom. - Italia 7/6 , ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede 3-0 contro l’Argentina : Nel secondo round in Argentina l’Italia castigata dalla Nazionale di casa, un 3-0 netto per la squadra azzurra di Blengini l’Italia chiude questo secondo round in Argentina con un altro ko dopo quello della prima giornata contro il Canada. Questa sera la Nazionale Italiana è stata sconfitta dai padroni di casa con il punteggio di 3-0 (25-19, 33-31, 25-20) al termine di una gara in cui non si è mai espressa sui suoi livelli, sbagliando ...

Volley : Volleyball Nations League - per l'Italia brutto ko con l'Argentina : SAN JUAN , ARGENTINA, - brutto ed inatteso ko per l'Italia di Blengini nell'ultimo match del week end argentino della Volleyball Nations League. Gli azzurri si arrendono proprio ai padroni di casa ...

Volley : Volleyball Nations League - l' Italia-Serbia è a Rotterdam per la quarta Pool : ... 7/6 alle ore 00.40, e in diretta su streaming su Rai Sport Web, mentre l'incontro con la Repubblica Domenicana andrà in diretta su Raisport + Hd , ore 16.30, e streaming su Rai Sport Web. Nella ...

Volleyball Nations League Femminile – Al via martedì la Pool di Rotterdam : l’Italia sfida la Serbia : Volleyball Nations League Femminile: martedì Italia-Serbia apre la Pool di Rotterdam Giornata di allenamento per la nazionale italiana Femminile, sbarcata ieri a Rotterdam, sede di gioco del quarto round della Volleyball Nations League. Una tappa fondamentale per le azzurre di Davide Mazzanti, ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six di Nanchino. Sulla carta la Pool olandese si preannuncia la più dura, Malinov e compagne infatti ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia si arrende al Canada : SAN JUAN , ARGENTINA, - Prima battuta d'arresto per l' Italia in questa Volleyball Nations League che questa sera , notte italiana, è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 , 22-25, 27-25, ...