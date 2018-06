Volley | Nations League 2018 | Italia senza Zaytsev e Juantorena | in Giappone per

Pallavolo – Volleyball Nations League F : l’Italia rompe il maleficio - battuta l’Olanda 3-2 : L’Italia batte l’Olanda per 3-2 alla Volleyball Nations League femminile, è la quarta vittoria consecutiva per le azzurre Nella Volleyball Nations League è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la nazionale italiana femminile, 3-2 (18-25, 25-23, 19-25, 25-15, 15-8) sull’Olanda. Un successo pesantissimo per le ragazze di Davide Mazzanti, sempre più lanciate nella corsa alla qualificazione per la Final Six di Nanchino: 6 vittorie ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia per il ruggito contro la Rep. Dominicana! Sfida caraibica - un successo per sognare la Final Six : L’Italia ora non vuole più fermarsi e vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le imprese confezionate contro Cina, Serbia e Olanda hanno rilanciato le ambizioni delle azzurre che hanno preso maggiore confidenza con se stesse, credono sempre più nelle proprie capacità e ora sono in grado di giocare alla pari con chiunque. La situazione di classifica purtroppo non ci ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Rep. Dominicana (7 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi giovedì 7 giugno si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le azzurre tornano in campo dopo le imprese realizzate contro Serbia e Olanda: ora bisogna infilare un nuovo successo contro le caraibiche per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six della neonata competizione internazionale. Sulla carte le ragazze di Davide Mazzanti partiranno con ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia doma l'Olanda dopo sette anni : ROTTERDAM , OLANDA, -Ancora un'impresa per la nazionale femminile italiana che nella seconda partita della pool olandese, dopo aver battuto ieri la Serbia , oggi ha superato per 3-2 , 18-25, 25-23, 19-...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora volata per la Final Six! Bisogna continuare a vincere - tutte le combinazioni e la classifica : Dopo la memorabile vittoria in rimonta contro la bestia nera Olanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre occupano ora la settima posizione in classifica con 6 vittorie all’attivo in undici partite giocate. Il tris di lusso confezionato contro le corazzate Cina, Serbia e Olanda ha rimesso in gioco le ragazze di coach Davide Mazzanti che possono ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Olanda in DIRETTA. 3-2 - trionfo memorabile! Rimonta azzurra - schiantata la bestia nera : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Olanda 3-2 - le pagelle delle azzurre. Egonu indiavolata - Pietrini di fuoco - la svolta di Cambi : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 al termine di una partita al cardiopalma e ha finalmente messo sotto la bestia nera. Le azzurre hanno così conquistato la sesta vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile e rimangono ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8,5. Si conferma la donna in più e si carica la squadra sulle spalle nel ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia recide i tulipani - vittoria memorabile sull’Olanda! La bestia nera non c’è più - si sogna la Final Six : Abbiamo potato i tulipani, abbiamo sfatato il tabù, abbiamo ucciso il fantasma, la bestia nera non c’è più. L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-2 (18-25; 25-23; 19-25; 25-15; 15-8) dopo oltre due ore di battaglia campale nella bolgia di Rotterdam: le azzurre hanno battuto le vicecampionesse d’Europa di fronte al proprio pubblico e rimangono in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia è in Giappone per il terzo week end : OSAKA , Giappone, - Dopo un lungo viaggio durato due giorni, questa mattina la Nazionale Maschile è arrivata in Giappone dove nel week end affronterà, nell'ordine, Polonia, Bulgaria e i padroni di ...

Pallavolo – Conferenza di presentazione della Volleyball Nations League del 22/24 giugno a Modena : Alla Conferenza stampa del Volleyball Nations League parla anche Catia Pedrini: “sarà un grande spettacolo, noi faremo di tutto per renderlo unico, lo merita Modena, lo merita il volley” Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la Conferenza stampa di presentazione della Volleyball Nations League che si svolgerà a Modena dal 22 al 24 giugno. Erano presenti il Presidente di Modena Volley Catia Pedrini, il Presidente della ...