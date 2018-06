Volley | Nations League 2018 | Italia-Polonia | azzurri all’esame Campioni del Mondo Senza

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana in DIRETTA. 3-0 - le azzurre sbrigano la pratica. Corsa per la Final Six : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le azzurre scenderanno in campo per affrontare la compagine caraibica partendo con tutti i favori del pronostico: le ragazze del CT Davide Mazzanti, dopo le imprese confezionate contro Serbia e Olanda, non possono più fermarsi e sono chiamate a centrare la quinta vittoria consecutiva nel ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : Lanza presenta il weekend di gare : Polonia, Bulgaria e Giappone: gli incontri della Nazionale Italiana del weekend presentati da Filippo Lanza Vigilia di terzo round di Volleyball Nations League per la Nazionale Maschile che da domani in Estremo Oriente sarà impegnata contro Polonia, Bulgaria e Giappone. Gli azzurri, dunque, giocheranno tre impegnativi match per cercare di ritrovare il positivo percorso interrotto in Argentina la settimana scorsa. Per affrontare questo nuovo week ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Rep. Dominicana in DIRETTA. Azzurre - non fermatevi! Bisogna vincere per sperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le Azzurre scenderanno in campo per affrontare la compagine caraibica partendo con tutti i favori del pronostico: le ragazze del CT Davide Mazzanti, dopo le imprese confezionate contro Serbia e Olanda, non possono più fermarsi e sono chiamate a centrare la quinta vittoria consecutiva nel ...

Volley - Nations League 2018 : Italia senza Zaytsev e Juantorena - in Giappone per rilanciarsi. Sfide a Polonia e Bulgaria : L’Italia tornerà in campo a Osaka (Giappone) per il terzo weekend della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri, dall’8 al 10 giugno, se la dovranno vedere contro Polonia, Bulgaria e i padroni di casa. Un trittico complicato per i ragazzi del CT Chicco Blengini che sono reduci dalla deludente tappa di San Juan dove hanno perso contro Canada e Argentina, rovinando così gli ottimi risultato di Kraljevo quando arrivarono i ...

Pallavolo – Volleyball Nations League F : l’Italia rompe il maleficio - battuta l’Olanda 3-2 : L’Italia batte l’Olanda per 3-2 alla Volleyball Nations League femminile, è la quarta vittoria consecutiva per le azzurre Nella Volleyball Nations League è arrivata la quarta vittoria consecutiva per la nazionale italiana femminile, 3-2 (18-25, 25-23, 19-25, 25-15, 15-8) sull’Olanda. Un successo pesantissimo per le ragazze di Davide Mazzanti, sempre più lanciate nella corsa alla qualificazione per la Final Six di Nanchino: 6 vittorie ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia per il ruggito contro la Rep. Dominicana! Sfida caraibica - un successo per sognare la Final Six : L’Italia ora non vuole più fermarsi e vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le imprese confezionate contro Cina, Serbia e Olanda hanno rilanciato le ambizioni delle azzurre che hanno preso maggiore confidenza con se stesse, credono sempre più nelle proprie capacità e ora sono in grado di giocare alla pari con chiunque. La situazione di classifica purtroppo non ci ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Rep. Dominicana (7 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi giovedì 7 giugno si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le azzurre tornano in campo dopo le imprese realizzate contro Serbia e Olanda: ora bisogna infilare un nuovo successo contro le caraibiche per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six della neonata competizione internazionale. Sulla carte le ragazze di Davide Mazzanti partiranno con ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia doma l'Olanda dopo sette anni : ROTTERDAM , OLANDA, -Ancora un'impresa per la nazionale femminile italiana che nella seconda partita della pool olandese, dopo aver battuto ieri la Serbia , oggi ha superato per 3-2 , 18-25, 25-23, 19-...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora volata per la Final Six! Bisogna continuare a vincere - tutte le combinazioni e la classifica : Dopo la memorabile vittoria in rimonta contro la bestia nera Olanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre occupano ora la settima posizione in classifica con 6 vittorie all’attivo in undici partite giocate. Il tris di lusso confezionato contro le corazzate Cina, Serbia e Olanda ha rimesso in gioco le ragazze di coach Davide Mazzanti che possono ...

