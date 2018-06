Volley femminile | Nations League 2018 | l’Italia polverizza la Rep Dominicana

Beach Volley - tutto pronto per il Campionato italiano assoluto maschile e femminile : si parte l’8 giugno da Lecce : Da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce Semaforo verde per l’edizione 2018 del Campionato italiano assoluto maschile e femminile di Beach volley: da venerdì 8 a domenica 10 giugno il circuito nazionale organizzato dalla Federazione italiana pallavolo prenderà il via sul litorale di Lecce, a Marina di San Cataldo. Il più grande evento ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia per il ruggito contro la Rep. Dominicana! Sfida caraibica - un successo per sognare la Final Six : L’Italia ora non vuole più fermarsi e vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le imprese confezionate contro Cina, Serbia e Olanda hanno rilanciato le ambizioni delle azzurre che hanno preso maggiore confidenza con se stesse, credono sempre più nelle proprie capacità e ora sono in grado di giocare alla pari con chiunque. La situazione di classifica purtroppo non ci ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Rep. Dominicana (7 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi giovedì 7 giugno si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Paesi Bassi) le azzurre tornano in campo dopo le imprese realizzate contro Serbia e Olanda: ora bisogna infilare un nuovo successo contro le caraibiche per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six della neonata competizione internazionale. Sulla carte le ragazze di Davide Mazzanti partiranno con ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora volata per la Final Six! Bisogna continuare a vincere - tutte le combinazioni e la classifica : Dopo la memorabile vittoria in rimonta contro la bestia nera Olanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre occupano ora la settima posizione in classifica con 6 vittorie all’attivo in undici partite giocate. Il tris di lusso confezionato contro le corazzate Cina, Serbia e Olanda ha rimesso in gioco le ragazze di coach Davide Mazzanti che possono ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Olanda 3-2 - le pagelle delle azzurre. Egonu indiavolata - Pietrini di fuoco - la svolta di Cambi : L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 al termine di una partita al cardiopalma e ha finalmente messo sotto la bestia nera. Le azzurre hanno così conquistato la sesta vittoria nella Nations League 2018 di Volley femminile e rimangono ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8,5. Si conferma la donna in più e si carica la squadra sulle spalle nel ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia recide i tulipani - vittoria memorabile sull’Olanda! La bestia nera non c’è più - si sogna la Final Six : Abbiamo potato i tulipani, abbiamo sfatato il tabù, abbiamo ucciso il fantasma, la bestia nera non c’è più. L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-2 (18-25; 25-23; 19-25; 25-15; 15-8) dopo oltre due ore di battaglia campale nella bolgia di Rotterdam: le azzurre hanno battuto le vicecampionesse d’Europa di fronte al proprio pubblico e rimangono in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia per sfatare il tabù - Olanda bestia nera imbattibile. Le azzurre per una nuova impresa : La nostra autentica bestia nera. Questa è l’Olanda per l’Italia che nelle ultime stagioni ha sempre sofferto contro le oranjes non riuscendo più a vincere un incontro e soffrendo l’ostico gioco delle avversarie: l’ultimo ko ai quarti di finale degli Europei dello scorso anno ma in precedenza anche i crolli alle Olimpiadi e nel torneo di qualificazione a Rio 2016. Un mostro sacro che sembra davvero imbattibile per le ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia contro il muro arancione! Battaglia totale con l’Olanda - serve la vittoria per sognare : Tutto o niente, dentro o fuori. L’Italia si gioca davvero tutto questa sera (ore 19.30) quando affronterà l’Olanda nell’undicesima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile: le azzurre devono assolutamente vincere per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six. Dopo le due roboanti vittorie contro la Cina Campionessa Olimpica e la Serbia Campionessa d’Europa, le ragazze di Davide Mazzanti cercano ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia contro il muro arancione! Battaglia totale con l’Olanda - serve la vittoria per sognare : Tutto o niente, dentro o fuori. L’Italia si gioca davvero tutto questa sera (ore 19.30) quando affronterà l’Olanda nell’undicesima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile: le azzurre devono assolutamente vincere per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six. Dopo le due roboanti vittorie contro la Cina Campionessa Olimpica e la Serbia Campionessa d’Europa, le ragazze di Davide Mazzanti cercano ...

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Olanda (6 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi mercoledì 6 giugno si gioca Italia-Olanda, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam, le azzurre sfideranno le padrone di casa in un match decisivo per le nostre ambizioni di classifica: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six. Dopo l’impresa confezionata ieri contro la Serbia, le ragazze di Davide Mazzanti cercano un nuovo colpaccio contro le ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Olanda. Data - programma - orario d’inizio e tv : Mercoledì 6 giugno si gioca Italia-Olanda, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam, le azzurre sfideranno le padrone di casa in un match decisivo per le nostre ambizioni di classifica: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six. Dopo l’impresa contro la Serbia, le ragazze di Davide Mazzanti cercano un nuovo colpaccio contro le vicecampionesse d’Europa, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - la Final Six è possibile! Bisogna battere l’Olanda : le combinazioni e la classifica : L’Italia è in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile ma ora non sono più ammessi passi falsi. Le azzurre hanno firmato una nuova impresa sconfiggendo la Serbia Campionessa d’Europa, secondo scalpo d’eccellenza dopo quello ottenuto settimana scorsa contro la Cina Campionessa Olimpica, e salgono a quota 5 successi in 10 incontri giocati nella neonata competizione ...

Volley femminile - Nations League 2018. Italia tutto cuore con la Serbia : battute 3-2 le campionesse d’Europa! : L’Italia non finisce mai. In una partita lunga e tiratissima con la Serbia campione d’Europa, giocata a corrente alternata da entrambe le squadre, le azzurre la spuntano al tie break (3-2: 19-25, 25-21, 21, 25-21, 18-25, 15-13) e resta in corsa per la qualificazione alla finale della Nations League. Tanti i problemi in ricezione e, di conseguenza, nella fase cambio palla per la squadra di Mazzanti che, di contro, sta scoprendo ogni ...

Volley femminile - Nations League 2018. Italia tutto cuore con la Serbia : battute 3-2 le campionesse d’Europa! : L’Italia non finisce mai. In una partita lunga e tiratissima con la Serbia campione d’Europa, giocata a corrente alternata da entrambe le squadre, le azzurre la spuntano al tie break (3-2: 19-25, 25-21, 21, 25-21, 18-25, 15-13) e resta in corsa per la qualificazione alla finale della Nations League. Tanti i problemi in ricezione e, di conseguenza, nella fase cambio palla per la squadra di Mazzanti che, di contro, sta scoprendo ogni ...