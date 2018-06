VOLLEY | DOPING A CIVITANOVA? Sospeso Jiri Kovar dopo un controllo

VOLLEY - Jiri Kovar positivo all’antidoping dopo la Finale Scudetto. Schiacciatore sospeso in via cautelare : Jiri Kovar è risultato positivo al Thc Metabolita al termine della gara 5 della Finale Scudetto di Volley maschile che la sua Civitanova ha perso contro Perugia. Lo Schiacciatore italiano avrebbe dunque fatto uso di cannabis alla vigilia dell’atto conclusivo che assegnava il tricolore. A comunicare la notizia è stata la stessa Lube che ha ricevuto notizia dalla Procura Antidoping di Nado Italia. Il 29enne verrà dunque sospeso in via ...