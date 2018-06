Vladimir Putin dice che la Russia non ha piani per ritirarsi dalla Siria

Vladimir Putin torna in Europa : La strada per l’ Europa l’aveva già spianata a Vladimir Putin il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, proponendo una revisione delle sanzioni durante il suo discorso programmatico al Senato. Questa mattina l’Austria ha detto che l’Italia è un forte alleato e a unirli è anche l’incauto amore verso

A Vladimir Putin la Palma d'oro per la pace di Assisi : Con tale premio l'associazione vuole ringraziare Vladimir Putin per i tentativi fatti in medo oriente per riportare la pace in quella regione del mondo che è martoriata dai conflitti da moltissimo ...