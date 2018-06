Vivere con la sclerosi multipla | 12 storie in mostra a Roma

Michelle Hunziker : "Con Aurora - abbiamo scelto di non Vivere nella paura" : Michelle Hunziker è tornata a parlare del dramma che ha coinvolto la figlia Aurora Ramazzotti con un'intervista concessa al settimanale Oggi. Ricordiamo che, in questo periodo, la conduttrice svizzera e la sua primogenita, nata dalla storia d'amore con Eros Ramazzotti, stanno conducendo assieme Vuoi scommettere?, programma in onda su Canale 5.La Hunziker, come già rivelò in passato, è stata ricattata da un'organizzazione criminale che ha ...

Papa Francesco/ “La santità non è avere le visioni - ma Vivere da cristiani : essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)

Georgette Polizzi di Temptation Island dopo l’uscita dall’ospedale : “Come sto imparando a conVivere con la malattia” : Georgette Polizzi torna a parlare della sua malattia: ecco come l’ex protagonista sta rispondendo alle cure Da quando è uscita dall’ospedale Georgette Polizzi è stata sicuramente un esempio positivo per tutti. L’ex di Temptation Island, che oggi sta lottando con la sclerosi multipla, ha per questo ricevuto molto affetto sui social. A chi l’ha sostenuta e […] L'articolo Georgette Polizzi di Temptation Island dopo ...

"Mia figlia di 5 anni - disabile per l'asma - costretta a Vivere in una casa popolare con la muffa" : Da due anni Valentina Estasi lotta per garantire un futuro migliore a sua figlia. La bambina ha cinque anni ed è affetta da asma bronchiale poliallergico, certificata disabile e invalida, e Valentina non vuole più...

Motta - continua il Vivere o Morire Tour. Tutte le date : Indietro 28 maggio 2018 2018-05-28T09:38:09+00:00 ROMA – Dopo il grande successo della tappa romana, il Vivere o Morire Tour di Motta arriva questa sera a Bologna. Sul palco, il cantautore riproporrà al pubblico i suoi successi, tra cui Quello che siamo diventati, La fine dei vent’anni, La nostra ultima canzone e Vivere o Morire. La tournèe proseguirà […] L'articolo Motta, continua il Vivere o Morire Tour. Tutte le date proviene da NewsGo.

Il Viaggio : incontro LIDAP per Vivere un’estate felice : Che si abbia in programma un Viaggio reale o immaginario, un primo volo aereo o un nuovo volo dopo tanto tempo, si può imparare ad affrontare nuovi percorsi e itinerari con creatività e senza paura. Martedì 12 giugno 2018, dalle ore 20.30 alle 22.30, l’associazione LIDAP Onlus (Lega Italiana contro i Disturbi d’ansia, d’Agorafobia e da attacchi di Panico) sez. di Parma organizza negli spazi del Laboratorio Famiglia Al ...

Quanto costa andare a conVivere? Non poco - soprattutto nelle grandi città : Le cosiddette coppie “lat”, ovvero quelle che decidono di vivere in due case separate (Living apart together) sono sempre più numerose. Sarà il segreto dell’amore eterno? Di sicuro è un buon modo per risparmiare svariate migliaia di euro. Proprio così, perché come rivela un’analisi di Immobiliare.it la convivenza prevede una spesa iniziale non esattamente irrisoria: 4.700 euro per l’affitto di un bilocale ammobiliato e 64 mila per l’acquisto di ...

Huawei Partner Summit 2018 - un anno da Vivere intensamente con i partner : ... messe a punto partendo proprio dal loro ascolto attraverso una survey commissionata a Nielsen condotta di recente su oltre 2.000 partner in tutto il mondo al fine di individuare le aree di ...

Costretto a Vivere in auto con la famiglia - Alessandro ha trovato un lavoro : «Ci rialzeremo - l'ho promesso ai bimbi» : Siamo stati al centro della cronaca, tutti si preoccupavano della nostra situazione, abbiamo ricevuto manifestazioni d'affetto incredibili '. Lui e la sua famiglia non vivono più nella loro station ...

Georgette Polizzi sulla sedia a rotelle : «Dovrò conVivere con la malattia che si è impossessata di me per tutta la vita» : ROMA ? Georgette Polizzi esce dall?ospedale costretta sulla sedia a rotelle ma attraverso i social confessa che dovrà convivere per sempre con la malattia che l?ha colpita....

Georgette Polizzi confessa : “Dovrò conVivere con la malattia per sempre” : Georgette Polizzi torna a parlare della malattia che l’ha colpita e confessa che dovrà conviverci per sempre. L’ex protagonista di Temptation Island è finalmente tornata a casa, dopo essere stata ricoverata in ospedale per circa un mese. Da quando i medici le hanno diagnosticato la sua patologia ha fatto molti miglioramenti, ma ciò non significa che il male che l’affligge sia scomparso. A svelarlo è stata lei stessa in un post ...

