Virus Android sempre più pericolosi | 150 app farlocche da eliminare subito

Fortnite download per Android : attenzione ai falsi apk - sono Virus che rubano dati : La versione mobile di Fortnite per adesso è disponibile solo su iOS, ma da una ricerca su Google è saltata fuori la presenza di alcuni video che promettono APK per Android. attenzione però perché questi video non sono per niente affidabili. Considerando che i Fortnite download per mobile sono disponibili solo per iOS, quelli per Android sono delle vere e proprie truffe. Fortnite download per Android: attenzione Su YouTube sono apparsi numerosi ...

Virus Facebook 2018 : come eliminare da tag - chat - video e app iPhone e Android : Oggi parleremo insieme di alcuni dei Virus che è possibile prendere tramite Facebook e vedremo come cercare di eliminarli. Virus Facebook 2018: chat e video Sembra quasi ovvio ribadirlo, ma da quando esistono i social network la nostra vita è radicalmente cambiata. I social infatti riescono a mettere in contatto persone che si trovano a grandi distanze e che non si vedono da anni, andando a limitare in questo modo le distanze, ma riescono anche ...

Subito scoperto il Virus Android con Halide Camera : tutti gli indizi trapelati : Bisogna fare moltissima attenzione in queste ore ad un nuovo virus Android che sta prendendo piede sul mercato, in riferimento all'applicazione Halide Camera che in qualche modo rappresenta un elemento di continuità rispetto a quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine. La vera e propria minaccia deriva dal fatto che l'app in realtà esiste ed è anche molto apprezzata, ma ad oggi 29 maggio si tratta purtroppo di un'esclusiva destinata ...

Italia colpita dal nuovo Virus Android di maggio : smartphone coinvolti e come si presenta : Si sta diffondendo rapidamente un nuovo virus Android, che a quanto pare vede proprio nell'Italia uno dei Paesi maggiormente a rischio secondo alcune segnalazioni. Dopo quello riportato poco più di due settimane fa sulle nostre pagine, in riferimento ad un malware apparso soprattutto a livello app, oggi tocca esaminare un'altra minaccia concreta che sta sbarcando in Europa e che a quanto pare ha coinvolto una lunga serie di smartphone di fascia ...

Virus Android scoperto l’11 maggio : il nome delle app infette da Guerrilla : Un nuovo Virus Android sta prendendo piede in questi giorni, anche se a conti fatti la minaccia non dovrebbe rappresentare più un pericolo per gli utenti potenzialmente coinvolti. Sto parlando di Guerrilla, malware che ha visto la luce un paio di mesi dopo il nostro ultimo report sull'argomento e che per forza di cose richiede un approfondimento. Fondamentale, a mio modo di vedere, indicare anche ai nostri lettori il nome delle 25 app coinvolte, ...

I migliori antiVirus per Android : Android è il sistema operativo mobile più utilizzato e diffuso nel mondo e per questo motivo è importante munirsi di un antivirus per Android. In molti sostengono che non ci sia bisogno di nessun antivirus ma la realtà è che, come per ogni sistema operativo, ci sono (e ci saranno sempre) delle falle e delle vulnerabilità che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti. Per controllare se il vostro smartphone o tablet Android è ...