Violato l' archivio di MyHeritage | la piattaforma degli alberi genealogici 

(Di giovedì 7 giugno 2018), una azienda israeliana che da vari anni offre un servizio per ricostruire la propria genealogia anche a partire dal test del Dna, martedì ha annunciato di aver subito una violazione della propria sicurezza. Un ricercatore infatti ha trovato online un file contenente tutti gli indirizzi email e le password (offuscate però con un procedimento noto come hashing) di più di 92 milioni di suoi utenti. La violazione risalirebbe allo scorso ottobre ma solo nei giorni scorsi l’azienda ne sarebbe venuta a conoscenza.è unache ospita dati particolarmente sensibili. Permette agli utenti di crearegenealogici, di fare ricerche storiche, di cercare possibili parenti. Inoltre gestisce ancheDNA, un servizio di test genetici che consente alle persone di inviare un campione del proprio Dna (in ...