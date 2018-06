Vince la paura | salta Israele-Argentina

Serie B - Tra Entella ed Ascoli Vince la paura : 0-0 al Comunale : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI VIRTUS Entella Volpe potrebbe confermare la formazione che ha fatto il colpaccio a Novara quindi 3-5-2 con Paroni in porta, ...

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ La paura per lo spareggio è la molla per Vincere? (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono arrivati in finale a Ballando con le stelle dopo il bello spavento dello spareggio: sono loro i favoriti per la vittoria?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:03:00 GMT)

Europa League - Garcia non ha paura : "In 90' tutto è possibile. Vincere? Sarebbe sensazionale" : Al barometro della vigilia, il più rilassato è senza dubbio Rudi Garcia. Aiutato dalla "leggerezza" del capitano Steve Mandanda al suo fianco - decimo anno all'OM -, il tecnico francese sorride e ...

I Casamonica? Se avessi paura di loro - non potrei più uscire di casa. E non posso lasciarli Vincere : Non ha avuto alcuna paura Laura (nome di fantasia), la 42enne romana che a Pasqua ha fronteggiato due esponenti del clan Di Silvio-Casamonica. Intervistata dal Corriere della Sera, la 42enne del quartiere Romanina ha spiegato:"Se avessi paura di loro, non potrei più uscire di casa. E non posso lasciarli vincere"--Una battaglia da combattere in ogni piccolo gesto quotidiano. Laura quel giorno era solo andata a prendere un caffè al vicino Roxy Bar ...

Pozzecco : “Fortitudo in A è un sogno. Essere costretto a Vincere non mi fa paura” : Pozzecco: “Fortitudo in A è un sogno. Essere costretto a vincere non mi fa paura” Il cuore ha le sue ragioni. Ma soprattutto il cuore ha sempre ragione. Ne serve eccome per comprendere il senso di tutto quello che racconta Gianmarco Pozzecco. Serve la voglia di emozionarsi per poter entrare nel suo mondo e dare […]

MotoGP - Marc Marquez attacca Valentino Rossi : “Ha paura di me? È un problema suo. Per Vincere bisogna attaccare sempre” : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nel primo turno di prove libere del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo precede Valentino Rossi di quattro decimi, prosegue il duello a distanza tra i due rivali dopo i noti fatti dell’Argentina. Oggi il pilota della Honda è tornato sulla celebre dichiarazione del Dottore che aveva detto di avere paura di essere in pista con Marquez. Il Cabronçito ha rilasciato ...

San Giovanni Vince la paura : in marcia nel Bronx contro le stese : San Giovanni a Teduccio vince la paura e scende in strada, nel cuore del Bronx, per dire no alle stese, le raffiche di colpi di arma da fuoco con cui quasi ogni giorno gli abitanti del quartiere...

Di Maio e Salvini come la Juventus e la Ferrari. Hanno tutti paura di Vincere : Un paziente mi racconta che da ragazzo era un tennista discreto. Aveva ottimi risultati in allenamento e nelle competizioni relativamente importanti. Se però si cimentava in tornei che per lui erano fondamentali cambiava e, a detta del suo allenatore, sembrava un altro giocatore molto più impacciato, indeciso e timoroso di affondare i colpi. Ricorda una partita in cui stava vincendo per due set a zero e nel terzo era sul 40 a 15. Mancava solo un ...

Spalletti punge Mazzarri "Ha sempre paura - anche quando Vince" : La partita fra Torino ed Inter , conclusasi con un inatteso 1-0 per i granata, fa registrare un altrettanto inatteso siparietto andato in scena dopo il fischio finale fra l'allenatore dei nerazzurri ...

NBA 2018 : Boston batte Toronto e tiene viva la corsa al primo posto ad Est. Vince Golden State - paura per McCaw : Il piatto forte della notte NBA era certamente lo scontro in cima alla Eastern Conference tra Toronto e Boston. Al TD Garden l’hanno spuntata proprio i Celtics, che hanno vinto 110-99 riaprendo la corsa al primo posto. L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto l’incontro, testimoniato dalle 15 parità e dai 20 cambi di leadership. Nel quarto periodo, però, è stata Boston ad allungare, con un 10-0 di parziale a 3′ ...