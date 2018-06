Video Cittadella Frosinone 1-1 | highlights e gol della partita Serie B | Semifinale

DIRETTA / Cittadella Frosinone (risultato finale 1-1) streaming Video e tv : tutto si deciderà allo Stirpe! : DIRETTA Cittadella Frosinone , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata della semi finale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 20:19:00 GMT)

DIRETTA / Cittadella Frosinone (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Cittadella in pressione! : DIRETTA Cittadella Frosinone , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Andata della semifinale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 20:01:00 GMT)

DIRETTA / Cittadella Frosinone (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Longo cambia! : DIRETTA Cittadella Frosinone , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Andata della semifinale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:42:00 GMT)

DIRETTA / Cittadella Frosinone (risultato live 1-1) streaming Video e tv : Chiaretti! Pareggiano i veneti : DIRETTA Cittadella Frosinone , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Andata della semifinale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:12:00 GMT)

DIRETTA / Cittadella Frosinone (risultato live 0-0) streaming Video e tv : le due squadre si studiano! : DIRETTA Cittadella Frosinone , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Andata della semifinale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:35:00 GMT)

CITTADELLA FROSINONE / Streaming Video e diretta tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : diretta CITTADELLA FROSINONE , info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live. Andata della semifinale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:49:00 GMT)

Cittadella Frosinone/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cittadella Frosinone , info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live . Andata della semifinale playoff di Serie B, il ritorno è previsto domenica(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:30:00 GMT)

DIRETTA / Cittadella Bari (risultato live 2-2) streaming Video e tv : Micai dice di no a Strizzolo (playoff) : DIRETTA Cittadella Bari, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Turno preliminare dei playoff di Serie B, al Tombolato si gioca in gara secca(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:40:00 GMT)