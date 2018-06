Vibo Valentia | omicidio Soumalia Sacko | fermato Antonio Pontoriero Video | i testimoni e

Vibo Valentia - SOUMAYLA SACKO : ARRESTATO PRESUNTO KILLER/ Vicesindaco di Reggio "ci costituiremo parte civile" : Soumaila SACKO, svolta nell'omicidio di San Calogero: ARRESTATO 43enne sospetto Antonio Pontoriero. Oggi esame autopsia sul migrante ucciso in Calabria, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:26:00 GMT)

Vibo Valentia - fermato l'uomo indagato per l'omicidio di Sacko : Roma, 7 giu. , askanews, I carabinieri di Tropea e del comando provinciale di Vibo Valentia hanno fermato Antonio Pontoriero, 43 anni, l'agricoltore già indagato per l'omicidio del bracciante maliano ...

Vibo Valentia scoperchia il pentolone di un’infamia. Salvini non può far finta di niente : Caro Matteo Salvini, la campagna elettorale è finita. E con essa, i proclami, i toni accesi e la folla da aizzare. Adesso sei il ministro degli Interni. Quindi metti via le bandiere, le cravatte verdi e le felpe. Sei un uomo delle istituzioni e come tale hai responsabilità non solo nei confronti dei “tuoi” ma di tutti gli italiani. E’ successo qualcosa, a Gioia Tauro. Non far finta di non saperlo. Un uomo è stato ucciso. Sembra ...

Vibo Valentia - arrestato il killer di Sacko : è il nipote del proprietario del terreno in cui il migrante è stato ucciso : È stato arrestato stanotte Antonio Pontoriero, l’agricoltore di San Calogero accusato di aver ucciso il 2 giugno Saumayla Sacko, il 29enne migrante del Mali sorpreso dal presunto assassino mentre si trovava in un terreno abbandonato dove stava prelevando delle lamiere di alluminio. Le manette sono scattate stanotte quando, al termine di un’attività di indagine, la procura della Repubblica di Vibo Valentia ha valutato che c’erano elementi per ...

Vibo Valentia - Ilario Solea morto dopo presunta aggressione / La sorella : "Lo hanno massacrato di botte" : E' giallo attorno alla morte di Ilario Solea, 37enne della provincia di Vibo Valentia deceduto dopo una presunta aggressione violenta: la reazione della sorella.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:07:00 GMT)

Vibo Valentia - c’è un indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko : C’è un indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Calogero. Nel corso del pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Tropea e della Stazione di San Calogero, infatti, hanno notificato, ad un uomo del posto un “avviso della persona indagata” e contestuale “notifica di accertamenti tecnici non ripetibili” in relazione all’omicidio, emesso dalla ...

Vibo Valentia - Soumayla Sacko era pericoloso perché sapeva di essere uno schiavo : Una fucilata alla testa. Così è stato ammazzato, trucidato, eliminato Soumayla Sacko, 29 anni, originario del Mali e sindacalista dell’Usb. Soumayla non si rassegnava. Combatteva, lottava per la dignità dei braccianti della piana di Gioa Tauro e in particolare di San Ferdinando. Solo e sempre schiavi, pochi euro per dodici ore di lavoro, baracche, stenti, sofferenza e abusi. L’arroganza dei caporali, il controllo delle milizie e poi ...

Vibo Valentia : migrante ucciso - Martina : "Si faccia chiarezza" : Rabbia e tensione in Calabria, a San Ferdinando (VV), alla manifestazione di oggi organizzata per protestare contro l'omicidio di Soumaila Sacko, il giovane maliano che si batteva per i diritti dei lavoraratori stranieri impegnati nella Piana di Gioia, ucciso in circostanze tutte da chiarire nel Vibonese due giorni fa.Al grido di "giustizia” e "schiavi mai” un gruppo di migranti che abitano nella tendopoli di San Ferdinando in cui viveva ...

Vibo Valentia - la rabbia dei braccianti in corteo : “Non siamo parassiti - questa terra saccheggiata dai politici non dai migranti” : Un corteo che dalla tendopoli è arrivato fino al Comune di San Ferdinando. Un centinaio di migranti, guidati dal sindacato Usb, hanno marciato stamattina per manifestare tutta la loro rabbia per l’omicidio di Sacko Saumayla, il maliano di 30 ucciso nelle campagne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Un colpo di fucile alla testa che non gli ha lasciato scampo mentre stava prendendo delle lamiere d’alluminio in un terreno abbandonato e ...