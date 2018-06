Luca Carboni racconta il nuovo album «Sputnik» - Viaggio in un pop reinventato - : Dal lavoro con Michele Canova e Christian Rigano alla passione per il disegno e la pittura, fino alla profonda ricerca del suono perfetto: Luca Carboni ci racconta il mondo musicale e creativo che si ...

Alice Gruppioni - uccisa in USA mentre era in Viaggio di nozze. Los Angeles risarcirà la famiglia : La donna venne investita e uccisa nel 2013 dall'automobile guidata da Nathan Campbell, spacciatore statunitense condannato dal tribunale di Los Angeles a 42 anni. La città verserà alla famiglia Gruppioni un risarcimento di 12 milioni di dollari.Continua a leggere

Tv : Maccio Capatonda torna sugli schermi con surreale Viaggio nel cinema : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Maccio Capatonda sta per tornare in tv. L’amatissimo personaggio interpretato da Marcello Macchia sarà il protagonista di ‘The Generi’, una nuova produzione realizzata da Sky e Lotus Production che esordisce il 7 giugno con tutti gli otto episodi in esclusiva su Now Tv e su Sky On Demand all’interno di una nuova collezione che si accenderà proprio in quella data. Dal western ...

COLONY - Un Viaggio doloroso verso la salvezza : Ben ritrovati con l'anteprima del sesto episodio della terza stagione di COLONY, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "The Emerald City" e vedrà i Bowman compiere un viaggio nel dolore e nel pericolo costante verso la salvezza, rappresentata dalla città di Seattle, e Snyder con la sua nuova lussureggiante sistemazione.ARTICOLI CORRELATI: COLONY - Recensione 3x05 "End of the Road"Cominciamo con la sinossi:"La famiglia ...

Brutte notizie per i pionieri del turismo spaziale : rimandato il primo Viaggio attorno alla Luna : Per i pionieri del turismo spaziale che speravano di intraprendere il primo viaggio attorno alla Luna entro la fine dell’anno, arrivano Brutte notizie. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, SpaceX ha deciso di rinviare il lancio al 2019. I motivi di tale decisione – riporta Global Science – non sono ancora chiari, ma potrebbero riguardare alcuni problemi tecnici della capsula che trasporterà i turisti nello spazio. Secondo ...

“In Viaggio per guarire” - così i ragazzi malati di cancro danno lezioni di vita ai coetanei : «I giovani di oggi hanno tutto, ma non sono felici. Il nostro tour è servito anche a questo: fare in modo che i ragazzi guardino le loro vite da un punto di vista diverso». Annamaria Barenzi è la «migliore prof d’Italia». È questo dice già molto su di lei. Un riconoscimento che le è stato assegnato nel 2017 e soprattutto, un premio che le ha ...

Siusy Blady - in Viaggio con Zoe : Siusy Blady e la figlia Zoe sono pronte a partire. Le due viaggiatrici, infatti, andranno alla scoperta dell’Italia e delle sue meravigliose perle per il nuovo programma In viaggio con mia Figlia, in onda su Rete 4 ogni domenica alle 11 a partire dal 10 giugno. LEGGI ANCHEGuidare in pista è un gioco da ragazze Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, le due protagoniste racconteranno, con il ...

L’inferno di Rosarno : Viaggio nella tendopoli dove abitava Soumaila Sacko : L’inferno di Rosarno: viaggio nella tendopoli dove abitava Soumaila Sacko Stasera Italia mostra le condizioni di vita dei migranti ospitati a San Ferdinando. Continua a leggere L'articolo L’inferno di Rosarno: viaggio nella tendopoli dove abitava Soumaila Sacko proviene da NewsGo.

Auto – “In Viaggio con mia figlia” : Susy Blady on the road a bordo di Ranault Zoe : È stato presentato oggi a Milano, durante una conferenza stampa, “In viaggio con mia Figlia #movedifferent”, un programma inedito che andrà in onda a partire dal 10 giugno su Rete 4, ogni domenica alle ore 11 Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, le due protagoniste racconteranno, con il loro stile inconfondibile, luoghi di interesse paesaggistico e culturale oltre che curiosità, usi e ...

“Festival della Psicologia” - parte un Viaggio nel futuro : come vivremo nel 2030? : Italia, anno 2030: i primi millennials sono ormai adulti, i bambini del 2017 sono studenti universitari, i ragazzi degli anni ’60, invece, la generazione “anziana”. In quale società vivono? Quali scenari si sono aperti per loro nei campi dell’educazione, del lavoro, delle relazioni tra i sessi? E dove ha condotto l’ultima rivoluzione tecnologica? Questo esercizio di riflessione sul futuro prossimo, nucleo del “Festival ...

Meghan Markle accompagnerà la regina Elisabetta nel loro primo Viaggio insieme : Non era ancora andata in visita con Sua Maestà The post Meghan Markle accompagnerà la regina Elisabetta nel loro primo viaggio insieme appeared first on News Mtv Italia.

Bolzano : Viaggio tra gli scenari d’artista delle Dolomiti - con il Romantik Hotel Cappella di Colfosco : Il grande artista del paesaggio William Turner si è soffermato con incanto a dipingere le Dolomiti. In Alta Badia, dove le cime Patrimonio Mondiale UNESCO svettano con le loro particolari forme, donando ogni giorno splendide visioni, troverebbe ancora oggi ispirazione per le sue opere. E la sensazione è quella della meraviglia, quando gli scenari Dolomitici si aprono dalle finestre del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), paesino pittoresco ...