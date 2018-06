Viaggi & Turismo | tra lusso e natura nel resort sulla penisola ecosostenibile della

Viaggi & Turismo - Crociere : sentirsi Robinson Crusoe per un giorno - ma con tutti i comfort e in buona compagnia : Quasi tutte le navi da crociera, soprattutto quelle che solcano le acque dei Caraibi, degli Emirati Arabi, o altre acque lontane, pianificano giornate di intera navigazione in cui i passeggeri possono godersi in tranquillità tutte le comodità e le attrazioni che ci sono a bordo; spesso però durante queste giornate di riposo la proposta è ancora più allettante: rilassarsi su un’affascinante isola deserta, proprio come quella di Robinson Crusoe, ...

Viaggi & Turismo : lungo i fiumi europei in kayak - adrenalina e divertimento assicurati : L’arrivo della primavera è sicuramente un’eccellente occasione per praticare uno sport all’aria aperta in mezzo alla natura, come il kayak, grazie al quale oltre a respirare aria pura, si mette alla prova la propria resistenza in un crescendo di adrenalina, navigando per le ripide acque dei fiumi e godendosi, al contempo, i profumi e le voci della natura. Uno sport non esclusivamente individuale, ma anche di squadra: il kayak dà la possibilità ...

Viaggi & Turismo : estate nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol - dove attivo fa rima con relax : Le proposte active arricchiscono l’esclusiva offerta wellness degli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol nella stagione estiva. A partire dal Naturhotel Lüsnerhof si può esplorare la Valle di Luson, la “valle degli escursionisti”: fra le più belle dell’arco alpino, è facilmente accessibile e punto di partenza per innumerevoli percorsi. Il fondovalle, protetto dall’imponente massiccio dolomitico, mantiene un clima ...

Viaggi & Turismo : 30° Anniversario del 1° Volo Roma-Montréal - Air Transat cresce a Roma Fiumicino : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, celebra quest’anno il 30° Anniversario del primo Volo Roma-Montréal e si consolida sempre di più sul mercato italiano raggiungendo mediamente il 90% di occupazione sulle tratte Italia-Canada. Air Transat offre 18 Voli Diretti settimanali Italia-Canada ampliando le possibilità di raggiungere comodamente la destinazione con un aumento del 12% dall’ Italia in confronto allo scorso ...

Viaggi & Turismo - Certificati di Eccellenza 2018 : Toscana - Lazio e Lombardia al top : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha svelato le strutture nel mondo che hanno ricevuto i Certificati di Eccellenza 2018. In Italia sono in totale 61.399 i business dell’ospitalità che hanno ricevuto il riconoscimento quest’anno. Giunti all’ottavo anno, i Certificati d’Eccellenza distinguono alloggi, ristoranti ed esperienze che offrono un ottimo servizio e ricevono costantemente recensioni positive da parte ...

Viaggi & Turismo - Bolzano : un tuffo tra le tradizioni - gli abitanti e il territorio della Val D’Ega : Come accade per ogni luogo, anche la Val D’Ega non è solo i suoi paesaggi e le attività che tutti gli anni rendono ancora più piacevole una vacanza nel cuore soleggiato delle Dolomiti. Per conoscere la vera essenza di quest’area nel centro del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, a pochi chilometri da Bolzano, bisogna penetrare i famosi usi e costumi che le hanno permesso di essere quello che è e che ancora oggi fanno sentire la loro importanza ...

Viaggi & Turismo : la SPA dei primati a bordo della nuova Celebrity Edge : Celebrity Edge – la nuova ammiraglia che verrà consegnata a dicembre 2018 a Celebrity Cruises, il marchio di modern luxury design del Gruppo Royal Caribbean Cruise Lines – aggiunge un altro, importante tassello al ricco mosaico degli annunciati primati a bordo: si tratta del centro benessere The Spa, che offrirà agli ospiti una serie di trattamenti innovativi e mai proposti prima su una nave da crociera. The Spa, progettata dalla ...

Viaggi & Turismo - luglio e agosto 2018 : le località top per godersi spiagge e distese blu - rendendo super felici i bambini : Le più belle spiagge d’Italia con la gioia di vedere i bambini felici di sguazzare e di divertirsi in un vortice di coinvolgenti attività. Con il consorzio Italy Family Hotels, che comprende oltre 100 alberghi in tutto lo stivale selezionati sulla base dei servizi e le opportunità per le famiglie con i bambini, si parte con le valigie leggere, perché ogni necessità per i più piccoli è soddisfatta alla meta. Dalla Calabria, alla Puglia, passando ...

Viaggi & Turismo : l’Hotel Belvedere dà il benvenuto all’estate - la “terrazza sulle Dolomiti” saluta la bella stagione nella cornice della montagna altoatesina : È già estate all’Hotel Belvedere. Il 4 stelle superior affacciato su Bolzano ha un programma speciale per il mese di giugno, con il pacchetto Scoprire l’inizio dell’estate. La bella stagione qui dà il meglio di sé, grazie alle esperienze uniche che si possono vivere nei paesaggi mozzafiato dell’Altopiano del Salto, in Alto Adige. Molte sono le proposte per una vacanza alla scoperta del territorio nella sua veste estiva, come ad esempio ...

Viaggi & Turismo : alla scoperta dell’Olanda in houseboat : Viaggiare per l’Olanda seguendo gli itinerari delle crociere fluviali proposte da Le Boat permette di toccare il cuore di città uniche al mondo e farsi sorprendere da paesaggi pittoreschi, tra canali, biciclette e colorate distese di tulipani. Le attrazioni offerte dal Paese dei mulini a vento sono davvero numerose e scoprirle solcando i suoi caratteristici canali a bordo di un battello fluviale, proprio come fanno da secoli tanti gli olandesi, ...

Viaggi & Turismo : la “perla nascosta d’Europa” - la Calabria è la meta dell’estate 2018 : Una piccola “punta di diamante” dello Stivale, che si trova nel meridione d’Italia, circondata dalle limpide acque dello Ionio e del Tirreno, a due passi dalla Sicilia. La Calabria è una regione che sorprende per il suo clima mite, il blu del mare che si infrange tra le coste rocciose che si avvicendano alle litoranee sabbiose, ma che offre anche spazi verdi, ancora incontaminati. Saranno, forse questi, in parte, i motivi che hanno guidato il ...

Viaggi & Turismo : 10 destinazioni per un addio al celibato o nubilato non convenzionale : L’organizzazione di un addio al celibato o nubilato mette a dura prova damigelle d’onore e testimoni di tutto il mondo: per correre in loro soccorso momondo, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, ha identificato dieci destinazioni dove è possibile praticare un’attività insolita da concedersi prima di arrivare all’altare. C’è chi ama l’avventura, chi un fuoriporta per musei e chi ancora vorrebbe far bisboccia fino all’alba. Poco ...

Viaggi & Turismo : Trofeo Schiava al vigilius mountain resort - tra vino - buon cibo e benessere : Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, dal 4 al 6 giugno ospita la quindicesima edizione del Trofeo Schiava. L’ormai famosa kermesse conosciuta come Vernatsch Cup è un appuntamento annuale sul Monte San Vigilio per tutti gli appassionati di questa produzione vinicola tipica dell’Alto Adige che conferisce ai migliori vini della degustazione il titolo “Schiava dell’anno”. L’iniziativa, fortemente voluta e ...

Viaggi & Turismo : riprende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...