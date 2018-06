Verstappen | Incidenti? Altre domande così e tirerò una testata

Max Verstappen - GP Canada 2018 : “Troppi incidenti? Non cambierò mai il mio stile di guida” : E’ un Max Verstappen sicuro di sé ed anche un po’ stanco di tornare sugli incidenti che hanno caratterizzato il suo Mondiale 2018 di Formula Uno, quello della conferenza stampa di presentazione del GP del Canada, settima prova del campionato. Il pilota olandese della Red Bull, reduce dal nono posto di Montecarlo (in conseguenza del crash nelle prove libere 3, che non gli hanno consentito di prendere parte al time-attack), ha mostrato ...