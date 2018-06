Velazquez nuovo allenatore dell' Udinese

Calciomercato Udinese - ufficiale : il nuovo tecnico è Velazquez : UDINE - Julio Velazquez Santiago è il nuovo tecnico dell' Udinese calcio. L'ingaggio è stato ufficializzato in serata dal club friulano e avrà decorrenza dal primo luglio. Il tecnico sarà presentato ...

