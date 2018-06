Vela – Sky Ocean Rescue In Port Race a Cardiff | ogni punto è prezioso red-line

Mugello - lo Sky Racing Team VR46 sVela la livrea tricolore : LA FOTOGALLERY . Una tradizione che si ripete: anche al Gran Premio d'Italia Oakley 2018 le KALEX Moto2 e KTM RC 250 GP Moto3 vestono il verde, bianco e rosso

#SkyNBAFinals : si giocano il titolo 2018 Golden State Warriors vs CleVeland Cavaliers : Per la quarta stagione di fila, prima volta assoluta nella storia dello sport a squadre americano, le Finali di NBA si apprestano a vivere la stessa appassionante e spettacolare sfida, quella fra i Golden State Warriors, campioni della Western Conference e detentori dell’anello, e i Cleveland Cavaliers, campioni della Eastern Conference. Sarà ancora una volta Steph Curry contro LeBron James, con il “Prescelto” alla sua ...

Westworld 2 su Sky Atlantic sVela Shogun World e il Giappone feudale - anticipazioni 28 maggio e 4 giugno : Continua WestWorld 2 su Sky Atlantic e stasera, 28 maggio, apre le porte all'atteso parco a tema Giapponese. Si tratta di un episodio particolare, recitato completamente nella lingua del Sol Levante. L'intero appuntamento esplorerà il viaggio di Maeve alla ricerca di sua figlia, già intrapreso nel terzo episodio di questa stagione. La lingua Giapponese è fondamentale per aiutarci a capire meglio Shogun World, il parco ambientato nel Giappone ...

Luca Tommassini sVela perché ha lasciato X Factor e perché non tornerà nel talent show Sky : perché Luca Tommassini ha lasciato X Factor ed è andato ad Amici di Maria De Filippi Dopo dieci edizioni Luca Tommassini ha lasciato X Factor per approdare ad Amici di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di direttore artistico. Una scelta che l’artista farebbe di nuovo: con la moglie di Maurizio Costanzo c’è grande […] L'articolo Luca Tommassini svela perché ha lasciato X Factor e perché non tornerà nel talent show Sky ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - sVelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...

Un leak riVela la data d'uscita e il prezzo di No Man's Sky su Xbox One : Dopo essere stato esclusiva PlayStation 4 e PC per quasi due anni, No Man's Sky si appresta ad arrivare su Xbox One nel corso di questa estate, anche se gli sviluppatori non avevano ancora rivelato una data d'uscita più precisa. Amazon Italia, rompendo gli indugi, ha messo a listino il gioco nella sua versione per la console ammiraglia Microsoft, rivelando come questa arriverà il prossimo 21 giugno al prezzo di 49,99€.Come riporta IGN il ...