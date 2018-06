Valle dei Templi Agrigento | domani inaugurato nuovo varco accesso

Archeologi ad alta tecnologia - il Poli mappa la Valle dei Re : L'esplorazione 'Il nostro lavoro non è concluso', spiega il professor Franco Porcelli del dipartimento di Scienza applicata e tecnologia e tra i principali responsabili delle spedizioni degli anni ...

Dal Vaticano a RoncisValle - il 'pellegrinaggio' di Cuticchio e dei sui pupi siciliani : Un programma ambizioso che celebra i 70 anni del puparo siciliano, con una compagine numerosa per i cunti, gli spettacoli, le musiche e le installazioni in piazza Bellini, a Palermo. 'Sarà un ...

Gli scavi alla Valle dei Templi approdano a Bonn : Gli scavi archeologici per riportare alla luce il teatro Ellenistico e tutti i tesori della Valle dei Templi sotto gli occhi degli studiosi del mondo. Da marted a sabato, i risultati degli scavi condotti dal Parco archeologico Valle dei Templi saranno presentati, infatti, nell ambito del diciannovesimo congresso di archeologia classica che si ...

La Valle dei Templi ad Agrigento era la più grande “metropoli” della Magna Grecia : Dopo la scoperta di una nuova domus di età ellenistica con intonaci dipinti e larghe porzioni di murature in argilla ancora conservate, prosegue la missione Unibo ad Agrigento. Una Field School di archeologia prevista ad ottobre getterà nuova luce su una delle maggiori poleis del mondo magno greco e siceliota.Continua a leggere

Motor1Days - la festa dei motori nel cuore della Motor Valley" : ... Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell'auto.

Il Parco ippico 'Valle dei Mulini' protagonista di manifestazioni sportive nazionali : Domani alle 11.30, nella del Consiglio provinciale di Catanzaro della Provincia di Catanzaro, saranno presentati gli eventi che la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Calabria ...

Da Musk a Zuckerberg - ritratto dei ragazzi «viziati» di Silicon Valley : Ricchi e viziati. A volte petulanti. Talvolta tanto arroganti da cadere in gravi controversie e scandali, personali e di business. Ecco una galleria di volti noti e meno noti, di fortune colossali e a volte di sfortune altrettanto esplosive...

Cr Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra * assemblea dei soci : approvato il bilancio dell'istituto di credito - utile netto A 273 mila euro - : ... soprattutto, è l'amalgama di due territori molto simili, per economia e per socialità, che si integrano e si completano, ricavando dall'unione delle forze la spinta e la vitalità per proseguire con ...

In mostra l’incanto della Valle dei Templi : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Ad Agrigento, nelle sale di Villa Aurea, storica residenza del mecenate e archeologo dilettante sir Hardcastle, nel cuore del Parco della Valle dei Templi, dal 4 al 25 maggio è in mostra ‘Di memorie, di reale incanto’, raccolta di opere di Giuseppe Colombo, a cura di Elisa Mandarà. Promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi diretto da Giuseppe Parello, ...

"Wilcock - Lubriano e la Valle dei Calanchi. La visione - il sogno e l'ironia" : Per quanto riguarda il mondo accademico, il responsabile scientifico Giorgio Nisini detterà le linee guida. Seguiranno i preziosi interventi degli esperti Maurizio Misasi, Manuel Anselmi e Gian Maria ...

Il Paese dei troppi campanili scorda sempre la Valle d'Aosta : Una coalizione anche per le Olimpiadi. Tre contro tutte. Milano, Torino e Cortina sono le nostre candidate per i Giochi invernali del 2026. Sorelle d'Italia per sfidare le sei rivali, l'austriaca Graz,...