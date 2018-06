Val di Susa | frana a Bussoleno | travolte abitazioni

Val di Susa - frana travolge case a Bussoleno. "Un disastro" : Sei persone intrappolate tratte in salvo dai vigili del fuoco. Cento evacuati

Governo - Appendino a Chiamparino : “Tav portala da un’altra parte - lontano dalla Val di Susa” : Scambio di battute tra il serio e il faceto tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, al cantiere della TBM per la nuova linea metropolitana della città. “Se tu sei d’accordo facciamo un patto…” esordisce Chiamparino. “Se Toninelli non rompe le palle sulla Tav…”. L'articolo Governo, Appendino a Chiamparino: “Tav portala da ...

Valsusa - frana investe case e macchine di Bussoleno/ Ultime notizie video : scatta piano di evacuazione : Valsusa, frana si stacca dalla montagna e investe case e macchine di Bussoleno: scatta piano di evacuazione. Le Ultime notizie: ci sono già alcuni sfollati(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Val di Susa - un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello : Val di Susa, un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello Val di Susa, un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello Continua a leggere L'articolo Val di Susa, un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello proviene da NewsGo.

Valle Susa : salta cascata - cade e muore : 23.08 Due giovani 20enni hanno tentato di saltare la cascata di Almese (bassa Valle di Susa nel Torinese), mentre stavano facendo un filmato e sono precipitati nel sottostante torrente ingrossato dal maltempo. Uno dei due è affogato, l'altro è riuscito a mettersi in salvo ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale dove è ricoverato per ipotermia. Il corpo della giovane vittima è stato recuperato dai Vigili del fuoco. Indagano i ...

Tav in Val di Susa - perché rinunciare è un danno : Per realizzare l'opera è già stato speso quasi un miliardo e mezzo di euro. E, con uno stop unilaterale, l'Italia non guadagnerebbe certo in credibilità

No Tav - corteo in Val di Susa : 'Non esistono governi amici' - : Gli attivisti che hanno sfilato per sei chilometri dalla stazione di Rosta fino ad Avigliana. Fra i presenti alcuni parlamentari 5 stelle e il vice sindaco di Torino, Guido Montanari