Vacanze | come preparare la valigia senza stress

dilei

: 'I mercati vi insegneranno a votare'. Le parole del Commissario europeo #Oettinger sono assurde. Questa gente tratt… - luigidimaio : 'I mercati vi insegneranno a votare'. Le parole del Commissario europeo #Oettinger sono assurde. Questa gente tratt… - Giada96080078 : @biondoworld cosa faccio durante queste vacanze estive? Mi alzo e Bon Voyage Mi preparo e Dejavù Sto al mare e Roof… - BI_Italia : Già pronti a partire? Ecco come non incappare in brutte sorprese -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il mese di giugno è il momento perfetto per dedicarsi alle preparazione dell’occorrente per leestive: hai già prenotato il tuo viaggio? Bene! Ora è il momento dilaarsi edimenticare nulla. Eccofare. Non è mai troppo presto per pensare alleSe hai già deciso dove trascorrere le tueestive, per passare con serenità questi pochi giorni di relax che ci sono concessi ogni estate è bene giocare d’anticipo. Con molto anticipo! Per partire per le feriee, soprattutto,dimenticare nulla, è importantetutto quello che occorre con almeno un mese di anticipo. Ti potrà sembrare esagerato, ma continua a leggere per scoprire che non lo è affatto. Prima di pensare allainfatti, accertati che la tua prenotazione sia andata a buon fine (hai stampato la documentazione necessaria da ...