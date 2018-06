Va bene tutto | pure l’eliminazione fisica dei poveri | tanto non ce ne accorgiamo

MARA VENIER/ Video - il marito Nicola Carraro si opera : "Tutto bene amore mio" (Che tempo che fa) : Video, MARA VENIER tira un sospiro di sollievo per l'operazione del marito e conferma la sua presenza come ospite da Fabio Fazio all'interno di Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:24:00 GMT)

F1 - Arrivabene ha le idee chiare : “il Mondiale è bilanciato - ma faremo di tutto per piegarlo a nostro favore” : Presente al Mugello per il Gran Premio di MotoGp, Maurizio Arrivabene ha parlato anche del Mondiale di Formula 1 e degli obiettivi della Ferrari C’è anche Maurizio Arrivabene al Mugello, intento a seguire i piloti in pista per il Gp d’Italia di MotoGp. Il team principal della Ferrari non si è fatto sfuggire l’occasione di vedere da vicino i bolidi a due ruote, presentandosi al circuito già oggi per seguire la terza sessione di ...

Mara Venier - il marito Nicola Carraro operato : "Tutto bene - anche questa è fatta" : Mara Venier tramite il suo account Instagram ha fatto sapere che il marito Nicola Carraro si è sottoposto ad un intervento chirurgico. La conduttrice, che dalla prossima stagione televisiva dovrebbe tornare al timone di Domenica In su Rai1, ha postato una foto della mano del marito 76enne che ne stringe un'altra e ha scritto:Tutto bene amore mio, anche questa è fatta. Grazie al professor Chiesa alla dottoressa Castellano e a tutti i ...

Mara Venier in ospedale con il marito : “Tutto bene amore mio” : Mara Venier pubblica su Instagram una foto insieme al marito in ospedale, scatenando la preoccupazione dei suoi follower. Nella foto postata sul profilo social della conduttrice vediamo la mano di Nicola Carraro fasciata, che stringe quella di Mara Venier. “Tutto bene amore mio – ha scritto l’opinionista dell’Isola dei Famosi – anche questa è fatta. Grazie al prof. Chiesa alla dott. Castellano e a tutti i medici ...

Nicola Carraro operato alla carotide. La moglie Mara Venier : ‘Tutto bene amore mio’ : Mara Venier pubblica una foto mano nella mano col marito Nicola Carraro che, come dice sempre lei, è l’amore della sua vita.Ma la mano del compagno ha una flebo. Mara spiega in un post su Instagram cos’è successo. Carraro è stato infatti operato alla carotide presso l’ospedale San Raffaele di Segrate, sito alle porte di Milano. Nicola Carraro operato, lo svela Mara Venier La bionda Mara – che in tanti danno in procinto di ...

Nicola Carraro in ospedale/ Il marito di Mara Venier operato alla carotide : "Tutto bene amore mio" : Dalla foto social alle rivelazioni: Nicola Carraro è stato in ospedale per un intervento alla carotide e Mara Venier tira un sospiro di sollievo sui social dopo i brutti momenti.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:44:00 GMT)

BEBE VIO / Madrina della serata di beneficenza : "Voglio dimostrare che si può fare tutto" (Partita del cuore) : BEBE Vio, Madrina della 27 esima edizione della Partita Del cuore, scenderà in campo per supportare i progetti di beneficenza a sostegno dell'ospedale Gaslini di...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:31:00 GMT)

Alba Parietti e il post commovente su Elena Santarelli : ‘Tutto il mio bene - le mie preghiere e il mio affetto’ : Da mamma a mamma, un messaggio affidato ai social per infondere coraggio e sostegno e per esprimere una grande stima: “cara Elena , io non ho un Dio, ma pregherò per te e con tutto il cuore….. per te e per tutte le madri coraggiose che diventano grandi , immense per i loro figli. Tutto il mio bene le mie preghiere e il mio affetto”. Chi parla è Alba Parietti (presenza televisiva molto imponente ma refrattaria ai reality show ...

F1 - Gp Monaco – Good vibes per Ricciardo dopo le qualifiche : “domani? Non piove e andrà tutto bene! Verstappen? Imparerà…” : Al termine delle qualifiche per la gara del Gp di Monaco, Daniel Ricciardo è apparso sorridente e di buon umore, aspettandosi una bella gara per la giornata di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

Governo - terminato incontro Conte-Di Maio-Salvini : 'Tutto bene' : "Procede tutto per il meglio. L'incontro è andato bene". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'incontro con Giuseppe Conte e Matteo Salvini sottolineando come sulla squadra di Governo la parola "...

Conte da Visco - poi vertice con Di Maio e Salvini | Capo politico M5s : "Tutto bene" : Il premier incaricato è stato nella sede di Bankitalia per incontrare il governatore. Quindi alla Camera per vedere i due leader di maggioranza.

“È la prima volta in assoluto”. Vista bene Meghan Markle? La trasformazione è cominciata. È tutto in un solo dettaglio : Il royal wedding è andato. Giorni dopo, però, si parla ancora di Harry e Meghan, perché di dettagli, retroscena, appunti di stile, rumor (addirittura frasi scoperte grazie alla lettura del labiale) ce ne sono stati un’infinità. Sono marito e moglie, ora, il principe e l’ex attrice di Suits che presto, non prima di aver onorato alcuni impegni irrinunciabili, partiranno per la luna di miele. In Namibia (o in Botswana, dove i due ...

Intervista Esclusiva a “Lo Stato Sociale” : Far divertire e stare bene assieme non è facile. Soprattutto in questa società : Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano nato nel 2009, formato da tre DJ di Radiocittà Fujiko di Bologna: Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti. Nel 2011 la formazione a tre viene ampliata a quintetto con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio. E’ sicuramente il fenomeno musicale del momento e il secondo posto di Sanremo lo conferma. Una boy band che non ricorda neanche da lontano le boy band degli anni ‘80 ...